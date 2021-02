Glazbeni show 'Zvezde Granda' često je tema rasprave na društvenim mrežama, a gleda se diljem regije. Nedavno su naišli na osude zbog neprimjerenih komentara upućenih kandidatima, a napadi na show i dalje se nižu. Plus size manekenka Lucija Lugomer (26) podijelila je objavu Instagram profila pod nazivom 'kritički', koji je spomenuti show nazvao 'mizoginijom, mediokritetom i prostaklukom'.

POGLEDAJTE VIDEO: Karleuša u 'Zvezdama Granda'

- 'Zvezde Granda' potvrđuje ono što rade već godinama, i to nimalo suptilno ni prikriveno, a ipak toliko nezdravo i problematično - piše na profilu.

Objava koju je Lucija objavila sadrži nekoliko isječaka iz emisije. U jednom od njih Saša Popović (66) komentira dvije natjecateljice, govoreći da bi idealan spoj bio glas Sanje Todorović, a figura Diane Mihajlović.

- Nakon nastupa dvije kandidatkinje kreću komentari žirija. Više od deset minuta žiri uspoređuje njihov izgled davajući neslane komentare i naglašavajući jednoj od njih da mora smršavjeti jer, kako kažu, 'žena nikad nije dovoljno mršava' - stoji u opisu tog isječka.

Dotaknuli su se i komentara Đorđe David (56), koji je rekao Sanji Todorović da mu nije jasno kako se mogla udebljati i tako odjenuti.

- Nedopustivo je da čovjek koji ima 56 godina govori djevojci od 23 da nije ukusno kako izgleda, komentirajući njezinu građu. To prolazi bez kritika i opomena na nacionalnoj televiziji - piše na objavi Instagram profila kojeg je Lucija podijelila.

Objavili su i video članice žirija Jelene Karleuše (42) na kojemu govori: 'Ima li što odvratnije od žene bez grudi s ravnom stražnjicom?'.

No tu Jelena nije stala s komentarima na račun nečijeg izgleda.

- Svatko može smršavjeti, nemoj da te kilogrami i umorna energija odvuku od cilja da budeš zvijezda. Nažalost, u showbusinessu se žene ekstremno gledaju kroz fizički izgled i ovo je seksistički posao - rekla je Jelena, a Saša Popović joj je rekao da je u pravu.

U objavi profila 'kritički' su napisali kako je točno da se žena u javnom poslu gleda kroz fizički izgled.

- To ne znači da svi moramo se naviknuti na to, da moramo šutjeti, da se ne borimo. Naprotiv, to znači da moramo mijenjati i dati platformu ženama i muškarcima koji su svjesni gore navedenog i skreću pažnju na to - piše na profilu. Dodaju kako se treba smanjiti utjecaj takvih sadržaja te da to nije zabava već sramota društva.

- Ima nešto opasno nezdravo u tome da ljudi 50+ godina prolaze nekažnjeno, a komentiraju tijela djevojaka kao da su komad mesa - zaključuje administrator profila.