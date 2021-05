Lucija Šarić (26) demantirala je napise da je smršavjela 70 kilograma. No to jest, rekla je magazinu Story, njezin krajnji cilj. Međutim, trenutačno je tek na pola puta.

- Ne, nije istina niti sam ikada to izjavila. Moj put je dug i zahtjeva puno motivacije koju je ponekad teško pronaći. Na kraju puta će to biti 70 kilograma manje, a sada mogu reći da sam na pola puta do cilja. Odustajanje ne dolazi u obzir. To nije opcija - ispričala je Lucija.

Iako je među prvima ispala iz showa Život na vagi, javnosti je Lucija postala zanimljiva zbog toga što je kći 'dobrog tajkuna' Marijana Šarića iz Sesveta. Ne smeta joj, kaže, kad je zovu 'tajkunovom kćeri'.

- Ne smeta mi. Mogu samo reći da mi je to jako smiješno - kaže Lucija.

Prošle je godine Lucija prije drugog pandemijskog vala otvorila novi salon čija je glavna djelatnost podizanje obrva. Sada ima dva salona, a palnira napraviti i edukacijski centar. Uz to privodi kraju i posljednju godinu na diplomskom studiju.

- Smatram da je ženama teže biti u biznisu zbog brojnih faktora. Od žene se još očekuje i da odvoji vrijeme za nokte, frizure, ali i kućanske poslove, kuhanje... No, osobno se ne susrećem s predrasudama s obzirom na to da sam jako fokusirana na posao pa shodno tome možda i ne čujem neke komentare - priča Lucija.

Osvrnula se i na napise o pozivu na sudjelovanje u Zadruzi.

- Istina, dobila sam poziv za sudjelovanje u showu Zadruga, ali nikada nisam pristala i prihvatila njihovu ponudu. Iako je, moram priznati, bila jako dobra - kaže Lucija.

Otkrila je i da je jedini tip muškarca koji je može osvojiti njezin dečko.

- Već godinu i pol dana sam u vezi s muškarcem koji je osvojio moje srce. Živimo zajedno i uživamo u svakom trenutku. Muškarac koji me može osvojiti je samo moj Marko - rekla je Šarić.

Na kraju opisala kako izgleda jedan njezin dan.

- Ustanem, doručkujem s dečkom, obavim kućanske poslove, prošetam psa, odem u kozmetičke salone, pratim online predavanje, odradim trening pa na kraju napornog dana odgledam film sa svojim partnerom. I u budućnosti se vidim tu gdje sam trenutno, ali s puno više ostvarenih ciljeva. I poslovno i privatno - zaključuje Lucija.