ODUŠEVILA PUBLIKU

Ludilo na Coachelli! Uz Sabrinu Carpenter se pojavila Madonna

Piše Tina Ozmec-Ban,
Čitanje članka: 1 min
Pri kraju seta popularne Sabrine Carpenter, poznate po hitu 'Espresso', na pozornici se pojavila i legendarna Madonna. Otpjevale su zajedno par njenih pjesama, a zatim joj se Madonna zahvalila

Brojni posjetitelji jednog od najpoznatijeg glazbenog festivala Coachella, koji se održava i ovog vikenda u Kaliforniji, ostali su iznenađeni kada se na pozornici uz popularnu Sabrinu Carpenter (26) pojavila i slavna Madonna (67). Od njezinog posljednjeg samostalnog nastupa na ovom festivalu prošlo je čak 20 godina. 

KYLIE OPET NA COACHELLI FOTO Dignula majicu, otkopčala hlače i pokazala isklesan trbuh
FOTO Dignula majicu, otkopčala hlače i pokazala isklesan trbuh

Madonna se Sabrini pridružila na pozornici pred kraj njezinog seta, što je oduševilo publiku, navodi Daily Mail. Zajedno su otpjevale velike Madonnine hitove 'Vogue' i 'Like A Prayer', a publika je pjevala uz njih. Obje pjevačice su se i slično obukle, vrlo oskudno i izazovno. 

- Wow, hvala vam puno - rekla je Madonna, dok je publika pljeskala. 'Sabrina, puno ti hvala što si me pozvala na svoj nastup', dodala je. 

- Nema na čemu, Madonna - odgovorila joj je Sabrina dok su se držale za ruke. Zatim je Madonna rekla kako je nastupila na Coachelli prije 20 godina točno na isti ovaj datum. Ispričala je kako je to bio prvi put da je izvela svoj album 'Confessions On The Dance Floor part one' u SAD-u te kako je jako uzbuđena što je imala priliku vratiti se ponovno na festival. 

SVI GLEDALI U NJU FOTO Proglasili su je kraljicom Coachelle: Seksi Leah grudnjak ne nosi, tangice joj odlično stoje
FOTO Proglasili su je kraljicom Coachelle: Seksi Leah grudnjak ne nosi, tangice joj odlično stoje

- Ovo je za mene jako značajno - rekla je. Također je pozvala publiku na zajedništvo. 

- Probajmo izbjegavati neslaganja. Odlična stvar kod glazbe jest da spaja ljude. To je jedno mjesto gdje svi zanemare različitosti i zabavljaju se zajedno, zar ne? Tako sam sretna što sam dio ovog iskustva koje liječi - dodala je. Našalila se i na vlastitu visinu, ali i visinu svoje kolegice te poručila kako je ovo 'prvi put da nastupa s nekime tko je niži od nje'. Carpenter je visoka 1,52 metara, a Madonna 1,65 metara. 

OKUPLJA SLAVNE GLAZBENIKE 100 fotki s festivala Coachella
100 fotki s festivala Coachella

Legendarna glazbenica se kao gošća pojavila na Coachelli i 2015. godine, kada se na pozornici pridružila Drakeu. Trenutno planira izdati novi album, 'Confessions II' koji bi trebao izaći početkom srpnja. U petak je objavila isječak svoje nove pjesme 'I Feel So Free'. 

FOTO Sve ljubavi Filipa Juričića
GLUMAC SLAVI 45. ROĐENDAN

FOTO Sve ljubavi Filipa Juričića

Filip Juričić od početaka svoje karijere slovi kao miljenik ženskoga dijela publike. Slavni glumac danas slavi 45. rođendan, a prisjetili smo se koga je sve ljubio i kako se mijenjao tijekom godina.
Sjećate se Mike iz Big Brothera? Nakon promjene spola pozira u minici, a hvali se i poprsjem...
NEPREPOZNATLJIV

Sjećate se Mike iz Big Brothera? Nakon promjene spola pozira u minici, a hvali se i poprsjem...

Mika Vasić prije 10 godina natjecao se u reality showu s bratom blizancem Gibom i roditeljima. Stekli su slavu i veliku popularnost, a braća su promijenila spol te se zovu Ana i Ivana
FOTO Heidi Klum baš voli prozirne haljine: Evo što je ovog puta odlučila pokazati...
SREDILA SE

FOTO Heidi Klum baš voli prozirne haljine: Evo što je ovog puta odlučila pokazati...

Poznata manekenka i TV voditeljica često iznenađuje sa svojim modnim odabirima, a ovog se puta odlučila za crnu haljinu koja otkriva noge, dok je gornji dio nalik na kupaći kostim...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026