Ludilo na Coachelli! Uz Sabrinu Carpenter se pojavila Madonna

Brojni posjetitelji jednog od najpoznatijeg glazbenog festivala Coachella, koji se održava i ovog vikenda u Kaliforniji, ostali su iznenađeni kada se na pozornici uz popularnu Sabrinu Carpenter (26) pojavila i slavna Madonna (67). Od njezinog posljednjeg samostalnog nastupa na ovom festivalu prošlo je čak 20 godina.

Madonna se Sabrini pridružila na pozornici pred kraj njezinog seta, što je oduševilo publiku, navodi Daily Mail. Zajedno su otpjevale velike Madonnine hitove 'Vogue' i 'Like A Prayer', a publika je pjevala uz njih. Obje pjevačice su se i slično obukle, vrlo oskudno i izazovno.

- Wow, hvala vam puno - rekla je Madonna, dok je publika pljeskala. 'Sabrina, puno ti hvala što si me pozvala na svoj nastup', dodala je.

- Nema na čemu, Madonna - odgovorila joj je Sabrina dok su se držale za ruke. Zatim je Madonna rekla kako je nastupila na Coachelli prije 20 godina točno na isti ovaj datum. Ispričala je kako je to bio prvi put da je izvela svoj album 'Confessions On The Dance Floor part one' u SAD-u te kako je jako uzbuđena što je imala priliku vratiti se ponovno na festival.

- Ovo je za mene jako značajno - rekla je. Također je pozvala publiku na zajedništvo.

- Probajmo izbjegavati neslaganja. Odlična stvar kod glazbe jest da spaja ljude. To je jedno mjesto gdje svi zanemare različitosti i zabavljaju se zajedno, zar ne? Tako sam sretna što sam dio ovog iskustva koje liječi - dodala je. Našalila se i na vlastitu visinu, ali i visinu svoje kolegice te poručila kako je ovo 'prvi put da nastupa s nekime tko je niži od nje'. Carpenter je visoka 1,52 metara, a Madonna 1,65 metara.

Legendarna glazbenica se kao gošća pojavila na Coachelli i 2015. godine, kada se na pozornici pridružila Drakeu. Trenutno planira izdati novi album, 'Confessions II' koji bi trebao izaći početkom srpnja. U petak je objavila isječak svoje nove pjesme 'I Feel So Free'.