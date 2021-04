Glumica Nataša Janjić Medančić (39) bliska je sa svojim pratiteljima na društvenim mrežama pa s njima dijeli brojne detalje iz svakodnevnog života. Tako ju je jedna upitala je li ponovno trudna.

Nataša je odgovorila da je samo debela i da joj je dvoje djece dosta. Taj njezin komentar razljutio je plus size model Luciju Lugomer koja je 'oprala' domaću glumicu.

- I, ne, ne podržavam našu glumicu koja je na pitanje 'jesi ti opet trudna' izjavila da je 'debela', onak- ne! Ne šalji tu poruku - započela je Lucija koju je zanimalo i što je bila namjera takve izjave.

- Time ne šalješ dobru poruku ni trudnicama ni bilo kojoj drugoj ženi pogotovo onima koje pate, brinu i bore se protiv pitaj boga kakvih borbi, a sigurna sam da su i te 'debele' žene u publici u kazalištu. Ne zanima me ako je cinizam ili štogod slično. Žene, ne. Ne radite to. Budite pozitivan uzor. Iskoristite svoju moć i svoj glas da pozitivno utječete jedna na drugu. Nije okej nekoga zvati 'mršavicom' ili 'debelom'. Jer nije i amen. Ovakvi komentari ostavljaju trajne posljedice. Ljudi hodaju iskompleksirani i istraumatizirani ovim svijetom. Prođeš pored njih u dućanu za početak. Ljudi si oduzimaju život radi ovakvih izjava, jel razumijete to? - rekla je Lugomer.

Podsjetila je i na kandidate showa 'Život na vagi' i pojasnila kako se radi o ozbiljnim slučajevima i traumama.

- Pa zar je tako teško biti podrška drugom čovjeku, a pogotovo žena ženi? Da se razumijemo, ne podržavam ni pitanje 'jesi li trudna' jer se to nikoga ne pita tako javno, ali to mi je već pitanje osobne kulture - zaključila je.