Lugomer proslavila godišnjicu braka: 'Mi guramo svoje snove'

Love, Laughter & Happily Ever After! ——————————————————————————— Znas da nam ne trebaju tone cvijeca koje cemo po/do-kazivati drugim ljudima kako bi dobivali tudje hvalospjeve, jednostavno nismo ti ljudi. Mi smo nasli svoje ideale i guramo svoje snove najbolje sto znamo sa dosadasnjim godinama, odgojem koji nam je dan i iskustvom kojeg imamo. Sto ja ne znam - ti znas. Sto ti ne znas - ja znam. Sto ne znamo - naucit cemo. Hvala ti za ravnopravan stisak ruke, hvala ti za svaki njezan dodir, za svaki skok u pomoc i pogled koji mi govori vise od tisucu rijeci. Neka nam ova, toliko posebna, 1. GODISNJICA BRAKA bude ulazak u nove pocetke. I kad ne uskladimo outfite znamo koliko smo uskladjeni u zivotu. 4 down - 4ever to go! ♥️ ——————————————————————————— • • • • • • • • • • • • • • • • Photo by @martinaskrobotphotography #wedding #party #weddingparty #celebration #bride #groom #bridesmaids #happy #happiness #unforgettable #love #forever #weddingdress #weddinggown #weddingcake #family #smiles #together #ceremony #romance #marriage #weddingday #flowers #celebrate #instawed #instawedding #party #congrats #congratulations

