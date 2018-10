Luka je posvetio pjesmu svojoj sestri od koje su ga razdvojili...

Život nas je pokušao razdvojiti, ali pobijedila je prava ljubav. Ovo je pjesma o našoj životnoj priči, za dvije djevojke koje volim najviše. Volim vas, seke moje, uvod je u spot pjesme "Seko moja". Tim stihovima, ali i pojavljivanjem sestara Natalije (29) i Sare (12), pjevač Luka Basi (25) dirnuo je publiku u srce.

Kad je pjesmu pustio sestrama, obje su plakale. Luki je bilo 11, a Nataliji 15 godina kad su im se roditelji razveli. Luka je ostao živjeti s ocem, a Natalija je s majkom odselila u drugi grad. Viđali su se jednom mjesečno, dugo telefonirali, ali to im nije bilo dovoljno.

Foto: Promo

- Oduvijek smo jako povezani i nedostajala su nam naša druženja. Kao djeca smo si obećali da ćemo, kada nismo skupa, pogledati u mjesec prije spavanja i pomisliti jedan na drugoga. Ispričao sam to svojoj ekipi i jako su me ganuli kada su mi nakon mjesec dana pustili demo verziju pjesme koja opisuje moj život. Ta pjesma sam ja od glave do pete. Iz te naše tuge nastala je pjesma - rekao je Luka.

U međuvremenu je dobio i drugu sestru Saru s kojom je također jako vezan.U spotu je podijelio snimke iz djetinjstva na kojima je sa sestrama. Sa starijom Natalijom se ponovo zbližio kad su oboje položili vozački, pa su se mogli viđati kad god su to poželjeli. Nije im teško prijeći i stotine kilometara da popiju kavu i dugo razgovaraju. Obje su mu, uz oca i majku, danas najveća podrška. Sestre su i u spotu njegove nove pjesme "U bijelom" koja u samo četiri dana ima više od 110.000 posjeta na YouTubeu.

Foto: Promo

Prije pjesme "Seko moja" Luka je snimio "Solo", duet s Lidijom Bačić koji na YouTubeu ima 7,5 milijuna klikova. Ove godine pjevao je i "Upalimo ljubav" s Lanom Jurčević što je pogledalo 3,8 milijuna ljudi. Snimanja s našim ljepoticama opisuje kao 'vruća' i ističe da su nakon snimljene pjesme i spota, ostali prijatelji koji se svako malo čuju i nađu na kavi ili ručku. S Lidijom rado priča o nogometu, a s Lanom voli pričati o glupostima i smijati se. Privatno se Luku može vidjeti po klubovima iako su mu draža kućna druženja.

- Klubovi su bučni, puni veselja, mladosti ali u njima se ne može razgovarati. Pogubimo se u gužvi - rekao je pjevač koji još uvijek nema djevojku. Ističe da silno poštuje žene i čeka onu pravu. Dok se ona ne pojavi Luka pjeva. Snimio je duet i s Joletom, prepjevao Olivera, Grašu, Ninu Badrić...

Foto: Promo

- Tri dana nakon moje obrade "Dani i godine", Nina je to stavila na svoj Facebook. Poslala mi je poruku da joj se moja izvedba jako sviđa. Bio sam silno ponosan - rekao je Luka.