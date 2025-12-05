Obavijesti

Luka Nižetić oduševio fanove: Otkrio najneobičniji duet te novogodišnje i božićne želje

Svestrani domaći glazbenik, Luka Nižetić, gostovao je u emisiji 'Velika pitanja malih ljudi' na bravo! KIDS radiju, gdje ga je ugostila najšarmantnija mala voditeljica Maša

Budući da je poznat i po kulinarskom talentu te da ima restoran u Komiži, Maša je Luku odmah suočila s pitanjem što nikada ne bi stavio na svoj jelovnik.

- Problem je što ja sve volim. Primjerice, jako volim fileke, većina ih ljudi ne voli, ali bih čak i to stavio na svoj meni - rekao je.

Na pitanje tko bolje kuha između njega i mame odgovorio da je da njegova majka kuha 'nenormalno dobro'.

 - Sve što sam zapravo naučio u kuhinji, naučio sam od svoje mame - kazao je bez razmišljanja.

Kad ga je pitala voli li više glazbu ili kuhanje, Luka joj je prvo duhovito odgovorio: 'Najviše volim jesti', ali ubrzo je pojasnio što mu znači glazba.

- Glazba je ipak prvi odabir, volim reći da me ona spasila u životu. Glazba mi je sve omogućila - odgovorio je.

A kad je došlo pitanje o najneobičnijem mogućem duetu, popularni Splićanin je otkrio: 'Neka to bude Josipa Lisac. Ona je najneobičnija od svih kojih sam se sad sjetio.'

Vratio se i na svoje glazbene početke te priznao zbog koje je svjetske zvijezde zavolio pjevanje.

- Michael Jackson je pjevač kojeg sam zapravo prvog uočio, pjevač zbog kojeg sam se i počeo baviti glazbom - rekao je.

Nedavno je Luka izbacio singl 'Pomalo', a kroz prosinac ga očekuju brojni nastupi pa je priznao i kako se opušta.

'Sva sreća da živim u prirodi. Oko mene je šuma, imam pse, tako da smo često u šetnji. A nekad volim ne raditi baš ništa. Cijeli dan ležati, gledati serije ili slušati neku dobru muziku. I to mi je možda najbolji odmor - kaže Nižetić.

Kako se bliži Božić, Maša ga je pitala kakva atmosfera vlada kod njega doma te je li kaos kao i kod nje.

- Kaos je, s obzirom na to da imam u familiji dva mala nećaka. Ali baš jedva čekam, jer znam da je to period godine kad smo sa sigurnošću svi zajedno i svi na okupu bar pet-šest dana. To nam je stvarno užasno bitno jer smo jedna mala, skladna familija i volimo biti zajedno - rekao je, a za kraj je otkrio i svoju novogodišnju želju da su svi divni ljudi koji su oko mene, uključujući njegovuobitelj, prijatelje, budu zdravi, da budu dobro, da se mogu družiti, da mogu negdje otputovati i uživati u svim lijepim malim stvarima koje život daje. 

- Da je spize i malo mora. - dodao je. 

