Luka Nižetić: 'Zbog mode sam u školi sjedio u mudantama...'

Nisam matematičar već idem srcem i ne mogu protiv onog što mi se u tom trenutku sviđa. Ako je meni to-to, napravit ću onako kako mislim da je najbolje, priča nam pjevač Luka Nižetić (36). Ovih je dana zamolio svoje pratitelje na društvenim mrežama da se prisjete nekih lijepih trenutaka i objave fotografije s heštegom 'Život je let', što je naziv njegove nove pjesme. Dobio je pregršt fotografija, a tako velikom odazivu nije se nadao.

Foto: Promo

- Pjesma je o ljubavi prema životu, prema sebi i svojoj slobodi. To me ponukalo da uključim i svoje pratitelje i da podijele sa mnom svoje lijepe trenutke i da se svi zajedno prisjetimo divnih događaja. Nostalgičar sam, volim to i daje mi baš lijepi osjećaj - kaže.

Prisjetio se glazbenik ovim povodom i simpatičnih trenutaka iz osnovne škole kada je 'platio' zbog mode.

- Volim modu otkad znam za sebe i ona je usko vezana uz glazbu, jedno uz drugo ide. Ne možeš ni pogriješiti ni pogoditi već se vodiš onim što tebi odgovara. E, ali, u osnovnoj školi sam došao na sat s poderanim hlačama, skoro mi je guzica ispadala. Profesor mi je rekao: 'Nižetić, dođi na ploču, skini hlače i baci ih u smeće'. Do kraja sam bio u mudantama. Eto ti moje mode, to su moji eksperimenti od malih nogu - kroz smijeh nam govori Luka.

Foto: Promo

Kao i za svaki spot, pjevač se vraški potrudi jer želi da sve bude na svom mjestu. Nakon deset godina ponovno je ostvario suradnju s Darkom Drinovcem i prihvatio ideju da se na njega montira barem 15 kilograma teška konstrukcija na kojoj je kamera i da tako hoda Zagrebom i Rijekom.

Foto: Promo

- Mene uvijek stavljaju u takve situacije jer znaju da ja sve prihvatim, volim se glupirati, a ovaj put sam konstrukciju koju glumci inače koriste za potrebe 'close up' kadrova po deset sekundi, nosio dva dana. Srećom pa volim to što radim pa mi je ovo nije bio problem - govori Luka.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

S obzirom na to da u zadnje vrijeme ima ritmične i plesne pjesme, poznavatelji njegova rada često ga pitaju kad će balada. Iako je svjestan da je teško napraviti 'laganicu' koja će ljudima biti u srcu kao 'Ponekad poželim' ili 'Prava ljubav', zadovoljit će želje onih koji prate njegov glazbeni opus i na jesen objaviti baladu.

Foto: Screenshot

Prošle godine nastupao je na Dori, izboru hrvatske pjesme za pjesmu Eurovizije. S pjesmom 'Brutalero' ostvario je odličan rezultat na Dori, a ove godine odlučeno je kako će nas u Rotterdamu predstavljati Damir Kedžo (32) s pjesmom 'Divlji vjetre'. Luka smatra kako smo dobro izabrali i vjeruje da će Kedžo dati sve od sebe da se što bolje plasiramo.

Foto: Nel Pavletic/PIXSELL

- Uvijek se nakon izbora provlači pitanje jesmo li mogli poslati nešto bolje. Žiri je odabrao tako i publika je rekla svoje. Mislim da je odabir dobar jer je pjesma dobra i pjevač je dobar, a mi nažalost ne možemo utjecati na ono što će biti tamo. Nikad se ne zna što prolazi na Eurosongu. Kedžo je to shvatio ozbiljno i mislim da će nas prezentirati u najboljem svjetlu - pojasnio je Nižetić.

S obzirom na to da se pričalo i da je Indira Levak (46) iskopirala njegov nastup, upitali smo ga za mišljenje.

Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

- Zar neki stvarno misle da se može iskopirati 'Brutalero'?! Nisam ja vlasnik neonskih boja, one su u trendu. Njena i moja pjesma nisu slične, nimalo, a meni se njen nastup svidio. Možda te boje malo jesu podsjećale, ali Indira je svoja uvijek i meni je to bilo vrlo dobro - rekao nam je.

Kad nije u Zagrebu, obožava provoditi vrijeme na Visu. Ondje ima svoj restoran, a otok ga uvijek iznova oduševljava.

Foto: Igor Soban/PIXSELL

- Bračanin sam, ali Vis me pronašao i baš uživam biti tamo. Sasvim slučajno sam došao na ideju da ondje otvorim restoran i bilo me strah jer nisam znao o ugostiteljstvu, ali imam super ekipu i trudimo se, baš nam odlično ide. Vis je za mene najljepši otok na svijetu, znam da ljudi koji po prvi put dođu budu opsjednuti njime zbog svega što nudi: predivne plaže, skrivene uvale, divna priroda, gastronomija, ljudi, nigdje se nikome ne žuri... - zaključio je.

Foto: Instagram/MICHAEL DALDER/REUTERS/PIXSELL

Otkako je krajem svibnja prošle godine postao ujak, život mu se potpuno promijenio. Gotovo svaki dan čuje se sa sestrom Petrom koja živi u San Franciscu.

- Na WhatsAppu se gledamo i čujemo, ali nije to isto. Bili su tu za Božić, Jozo je jedno čudo. Nešto neopisivo, kao da je moje, toliko je sladak, ima već svoj karakter, gleda te s razumijevanjem, veseljak je, stalno se smije, voli ljude, voli plesati... Na mene je - našalio se glazbenik.