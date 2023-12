Luka Novokmet igrao u Dinamu, nogomet napustio zbog glazbe: Sada oduševio žiri 'The Voicea'

Mladi pjevač Luka Novokmet ove je subote u 'The Voiceu' pjevao 'Don't Let Me Down' i osigurao si prolazak u sljedeću fazu natjecanja.

Pjevanjem se bavi manje od godinu dana, a mnogi ne znaju da je Luka prije bio uspješan nogometaš.

Foto: Dario Njavro/HRT

Igrao je za Dinamo, a iako je imao perspektivnu karijeru, kopačke je objesio o klin. Trenutačno nastupa sa svojim trio sastavom po raznim događajima u Zagrebu, a izvode najviše soul i rock glazbu.

Foto: Dario Njavro/HRT

Prisjetimo se, Luka je član Vanninog tima, a u nokaut rundi se natjecao protiv Doriana Stipčića i Dinele Kazalac. On je izborio siguran prolazak, Dorian je dobio 'možda', a Dinela napustila emisiju.