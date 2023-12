Luka pobijedio u 'MasterChefu', gledatelji oduševljeni: 'Primjer kulture i lijepoga ponašanja...'

Završila je još jedna sezona kulinarskog showa 'MasterChef', a pobjednik je Luka Veić (19). U posljednjem je izazovu odmjerio snage sa Sarah Mikulec (30), a zbog boljeg deserta Luka je nagrađen s peharom i 30.000 eura.

- Nekako mi je sve nestvarno. Baš su me preplavile emocije. Pehar je moj. Posvećujem ga sebi. Još ne mogu vjerovati koliko me emocije trgaju. Presretan sam. Volio bih da me netko uštipne, da mi da neki znak da je ovo stvarnost - rekao je Luka nakon što je žiri prozvao njegovo ime.

Foto: Luka Dubroja

Osim što je Luka bio oduševljen pobjedom, bili su oduševljeni i gledatelji.

- Odličan je Luka bio, sve čestitke na pobjedi, svaka čast - napisao je gledatelj.

- Bravo, čestitam. Osim kuharskog umijeća Luka je karakterno krasna osoba - dodala je gledateljica.

- Čestitam Luka na odvažnosti i spoju tradicije i modernog. Svaka čast - poručila je jedna.

Foto: Luka Dubroja

- Pa svaka čast! Dečko 19 godina ima, a ovakve ideje, skuliranost, izvedbu, sve... Kapa do poda i sretno dalje - jedan je od komentara.

- Čestitam Luka. Tako pristojan, kulturan, samozatajan, pošten, iskren mladi čovjek, a iznad svega izniman kuhar. Svaka čast - poručio je gledatelj.

- Bravo Luka, definitivno zaslužena pobjeda! Prvenstveno sa svojim kuhanjem, znanjem o kuhinji, a zatim sa ponašanjem u kuhinji prema ostatku ekipe. Stvarno, ali stvarno mislim da si čovjek koji osvaja na prvu! Definicija kulture i lijepog ponašanja. Baš, baš mi je drago da je tvoja pobjeda - napisala je još jedna gledateljica.