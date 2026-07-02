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MLADI GLUMAC

Luka Slišković nam je otkrio: Predstava Aretej zahtjevna je fizički zbog mijenjanja lokacija

Piše Maša Mai Čigir,
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Luka Slišković nam je otkrio: Predstava Aretej zahtjevna je fizički zbog mijenjanja lokacija
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Foto: Ines Novkovic
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15. festival Miroslava Krleže otvoren je 28. lipnja svečanom premijerom predstave 'Aretej', u režiji Aide Bukvić, dramaturgiji Gorana Matovića, a igrana je na pet lokacija

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"U avanturu jubilarnog 15. festivala Miroslav Krleža ulazimo gerilski,s nesmanjenim entuzijazmom. Ponovno festivalski gradimo Krležin živi spomenik u vremenu. Razvijamo nove, žive dijaloge s čudesnim piscem koji se i danas suvereno obračunava s mračnim ideologijama i nacionalnim mitologijama u prostoru balkanske krčme."

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Najava je to festivala koji je svečano otvoren 28. lipnja svečanom premijerom predstave "Aretej", u režiji Aide Bukvić, dramaturgiji Gorana Matovića, a igrana je na pet lokacija (Ara Park, Tunel Grič, Radićeva ulica, Kamenita vrata i Apoteka, dvorište Gimnazije Tituša Brezovačkog). Mladi glumac Luka Slišković utjelovio je lik Areteja, a posebno zahvaljuje na ukazanom povjerenju.

- Aida Bukvić je moja profesorica koju znam već zaista dugo i zahvalio bih joj se na ukazanoj prilici i povjerenju što me je odabrala da utjelovim lika Areteja - rekao nam je Luka.

Foto: Ines Novkovic

Ovaj mladi glumac iz Širokog Brijega priznao nam je kako nije osjećao pritisak zbog glavne uloge te da su pripreme za lik protekle dobro.
- Nisam osjećao pritisak, a na probama čitanja sam sve lijepo rezonirao. Smatram da svi glumci imaju neki svoj 'bunar' iz kojega crpe ideje i prilagodbe ulogama. Moj 'bunar' su knjige i literatura, čitanje mi puno pomaže kod priprema te uvijek proučavam literaturu, i to isto tako jako volim - rekao je Luka.

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Predstava se odvijala na čak pet lokacija u gradu Zagrebu pa će tako publika pratiti glumce u Tomićevu ulicu, kroz tunel Grič, na ulaz u Kamenita vrata, pred najstariju zagrebačku apoteku i u prostor dvorišta Gimnazije Tituša Brezovačkog. Luka nam otkriva s kakvim su se izazovima susreli upravo zbog tog mijenjanja lokacija.

- Lokacije su bile fizički zahtjevne zbog tog hodanja, dosta su nas ograničavale jer se, naravno, uvelike razlikuju od kazališnih dvorana te smo se morali prilagođavati. Recimo, treća scena se odvija u Radićevoj ulici, gdje je dosta glasno pa smo samim time i mi morali malo glasnije pričati kako bi nas publika čula. Scena u tunelu Grič mi je bila možda najzahtjevnija zbog prilagodbe na akustiku tunela - objasnio nam je Luka.

Foto: Ines Novkovic

Iako je ovaj Krležin tekst napisan prije gotovo više od 60 godina, mnogi smatraju kako je i danas aktualan.

- Kad pogledamo današnji svijet oko nas, koji je pun ratnih sukoba, poput sukoba između Rusije i Ukrajine ili Amerike i Irana,možemo povući paralelu s Krležinim Aretejem i shvatimo da nas povijest nije ničemu naučila - istaknuo je Luka.

Foto: Ines Novkovic

S obzirom na to da je Luka tek na početku glumačke karijere, govori nam kako mu ova uloga zapravo donosi veliku motivaciju.

- Uloga Areteja donijela mi je veliku motivaciju, ali i obvezala me da dam 100 posto sebe u ovu ulogu i ovu predstavu - rekao je Luka.

Za kraj je istaknuo kako bi volio da publika, nakon što pogleda “Areteja”, sa sobom ponese čaroliju kazališta.

Foto: Ines Novkovic

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