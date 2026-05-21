Vinko Brešan: Volio bih raditi više predstava za djecu

U petak, 22. svibnja, Zagrebačko kazalište lutaka s posnom najavljuje novu premijeru, a riječ je o predstavi "Čudnovate zgode šegrta Hlapića" u režiji Vinka Brešana te adaptaciji Nike Brešana. Redatelj hitova poput "Kako je počeo rat na mom otoku", "Maršal", "Svećenikova djeca", "Koja je ovo država", "Dnevnik velikog Perice"... sad režira dječju predstavu.

- Nije mi to prva suradnja sa Zagrebačkim kazalištem lutaka, radili smo 'Careno novo ruho', bila je to adaptacija Mate Matišića. Veseli me to, volim raditi za djecu, a imam malo prilika za to. Dječje kazalište je ono koje mora komunicirati s publikom, i to intenzivno i jako - rekao nam je Brešan pa nastavio:

- Sad sam radio sa sinom Nikom, zaslužan je za adaptaciju, a to nam je bilo prvi put da radimo zajedno. On je napisao tekst, ja režiram, sve je bilo super.

Evo malo i o predstavi: "Hlapić je 'malen kao lakat, veseo kao ptica, hrabar kao kraljević Marko, mudar kao knjiga, a dobar kao sunce' i taj postolarski šegrt kreće u sedmodnevnu pustolovinu kako bi razgazio čizmice koje su gospodskome sinu pretijesne, ali i da bi se sklonio od razdraženih šaka nesretnog i nasilnog majstora Mrkonje. Vođen gotovo nadljudskom dobrotom, Hlapić će pomoći svima koje susretne, a time i za sebe zaslužiti čudesno sretan kraj. Njegova priča starija je od sto godina, ali i dalje svojim idealizmom nadahnjuje nove naraštaje. U svijetu odraslih, koji su katkad strogi, katkad uplašeni i nesretni, a neki i pokvareni do srži, Hlapić postaje svjetionik, čiju svjetlost tama ne može zagušiti."

Ova lutkarska inscenacija prati fabulu slavnog romana, a vizualima i glazbom nostalgično nas vraća u doba sajmova, koji su bili društveni događaji na kojima se nije samo trgovalo nego i zabavljalo, sviralo, ali i lutkarilo. Oblikovatelj lutaka je cijenjeni i nagrađivani autor animiranih i eksperimentalnih filmova Simon Bogojević Narath, a skladatelj znameniti dramski pisac i glazbenik Mate Matišić. Scenografkinja je Ana Sekulić, oblikovatelj svjetla Martin Šatović, a koreografkinja Ilona Cvitić Kanceljak.

U predstavi glume: Ana-Marija Percaić, Matilda Sorić, Dinka Vuković, Ivan Bošnjak, Jadran Grubišić, Marijin Kuzmičić, Filip Lugarić, Mario Mirković, Anđelko Petric i Adam Skendžić. Prve izvedbe u slobodnoj prodaji bit će u subotu, 23. svibnja, u 11 i 18 sati te u nedjelju, 24. svibnja, u 11 sati.