Luka Smoljo iz 'Života na vagi' otkrio: 'Čekamo pravi trenutak, supruzi i meni je to velika želja'

Bivši kandidat Luka Smoljo iz 'Života na vagi' otkrio je nedavno kako su on i supruga trenutačno u velikim planovima i žele ostvariti dugogodišnji san.

Luka je ispričao i kako se osjećao nakon prve ferate na kojoj je bio.

- Odradio sam prvu feratu u svom životu. Bio sam veoma uzbuđen jer volim adrenalinske aktivnosti i uživam u njima - objasnio je za RTL.

- Neki dijelovi su teški, neki nisu toliko. No jako je zabavno i moraš cijelo vrijeme biti fokusiran gdje stavljaš noge i ruke kako bi cijelim putem bio siguran - rekao je Luka.

Luka se u studenom prošle godine oženio suprugom Ivom, a tada je rekao da planiraju na medeni mjesec na Kilimandžaru za što im je potrebno dva tjedna, kako je priznao.

- Planiramo ići na Kilimandžaro, samo čekamo pravi trenutak i vrijeme da odemo. To je velika želja supruge i mene - istaknuo je.

Inače, Luka je u emisiju 'Život na vagi' došao s više od 150 kilograma, a izgubio je 64.

- Treniram četiri do pet puta tjedno. Trudim se da bude toliko treninga jer se želim osjećati dobro i biti u formi. Ima dana kada mi nije do treninga, ali kada ga odradim, osjećam se super - ispričao je.

- Kilogrami variraju. Znam dobiti nekoliko kilograma, ali trudim se što prije vratiti na željenu težinu. To mi je normalno i znam se nositi s tim. Svjestan sam da ću do kraja života imati borbu s kilogramima i to mi ne stvara nikakav stres. Bitno je da se ja dobro osjećam i bez obzira na tuđa mišljenja uživam u životu - zaključio je Luka.