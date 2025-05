Luka u 'Milijunašu' odustao na filmskom pitanju i otišao s 2500 eura. Znate li vi točan odgovor?

U novoj epizodi kviza 'Tko želi biti milijunaš?' nastupili su Luka Šimunović, Matko Vlaić i Joško Franulić. Jedan je odustao na pragu, drugi pogriješio u ključnom trenutku, a treći tek ulazi u završnicu ovosezonske emisije.

Luka Šimunović, 34-godišnji diplomirani sociolog i talijanist iz Zagreba, zaposlen u IT sektoru, u ovoj je epizodi nastavio igru iz prethodne emisije sa svih triju džokera na raspolaganju i 150 eura osvojenih do tada.

Foto: HRT

Na sedmom pitanju za 600 eura iskoristio je džokera 'pola-pola'. Pitanje: Koje se godine na svjetskom prvenstvu igralo nogometnom loptom Etrusco Unico? Odgovori: A - 1950., B - 1970., C - 1990., D - 2010. Nakon prepolovljenih odgovora (C i D), Luka se odlučio za C - 1990., što je bio točan odgovor.

Na devetom pitanju za 2500 eura posegnuo je za preostalim džokerima. Pitanje: Koja država zauzima najveći dio Južnog stošca?

Odgovori: A - Argentina, B - Južnoafrička Republika, C - Malezija, D - Meksiko

Publika se podijelila: 50 % za Argentinu, 50 % za Južnoafričku Republiku. Telefonski džoker savjetovao mu je Argentinu, ali ne sasvim uvjereno. Luka se odlučio za A - Argentina i bio u pravu. Na desetom pitanju, bez džokera, Luka je odustao. Luka je kviz napustio s 2500 eura.

Pitanje je glasilo: 'U kojem se filmu u jednoj sceni mogu uočiti hijeroglifi koji prikazuju likove R2-D2 i C-3PO?' Odgovori: A - Mumija, B - Deset zapovijedi', C - Otimači izgubljenog kovčega, D - Lara Croft: Tomb Raider.

Točan odgovor je C, 'Otimači izgubljenog kovčega'.

Foto: HRT

Novi natjecatelj bio je Matko Vlaić, 34-godišnji grafički dizajner iz Zagreba koji često sudjeluje na pub kvizovima i vozi bicikl.

Na šestom pitanju za 300 eura tražio je pomoć publike. Pitanje: Koji klub domaće utakmice ne igra u Londonu? Odgovori: A - Arsenal, B - Chelsea, C - Tottenham, D - Aston Villa. Publika je s 61 % odabrala D - Aston Villa, što je Matko prihvatio i točno odgovorio.

Na osmom pitanju za 1000 eura pozvao je džokera. Pitanje: Koja je slika ukradena 1994. na dan otvaranja Zimskih olimpijskih igara u istoj državi? Odgovori: A - Poljubac, B - Krik, C - Doručak na travi, D - Rođenje Venere. Džoker je rekao da misli da se radi o slici Krik. Matko je odgovorio B - Krik i osvojio 1000 eura.

Foto: HRT

Na devetom pitanju za 2500 eura iskoristio je džokera 'pola-pola'. Pitanje: U kojem su ruskom gradu Muzej svjetskih oceana i Muzej jantara? Odgovori: A - Jekaterinburg, B - Kalinjingrad, C - Kazanj, D - Novosibirsk. Nakon prepolovljenih opcija ostali su A i B. Matko je odabrao A - Jekaterinburg, ali točan je odgovor bio B - Kalinjingrad.

Kviz je napustio sa 150 eura.

Foto: HRT

Najbrži u drugom krugu bio je Joško Franulić iz Nerežišća na Braču. Točno je odgovorio na prvih pet pitanja i osvojio 150 eura, a natjecanje će nastaviti u posljednjoj ovosezonskoj emisiji, s tri džokera na raspolaganju.

Foto: HRT