Tomislav u 'Milijunašu' pao na pitanju za 18.000 eura. Znate li vi kako glasi točan odgovor?

Ovotjedno izdanje kviza 'Tko želi biti milijunaš?' donijelo je zanimljive trenutke i neizvjesne odluke za Tomislava Joguna i Emiljanu Vozilu Mohorović. Tomislav je došao do pitanja za 18.000 eura. No, kviz je napustio s 10.000 eura nakon što je odustao na pitanju o popularizaciji korneta za sladoled.

Ovotjednu emisiju otvorio je Tomislav koji posljednjih petnaestak godina živi u Zagrebu, a dolazi iz slavonskog mjesta Toranj. Po zanimanju je voditelj razvoja i projektant za geografske informacijske sustave, a u slobodno vrijeme, kada mu to ozljede dopuste, bavi se odbojkom. U studiju mu je podršku pružao prijatelj Marino.

Do desetog pitanja i iznosa od 5000 eura Tomislav je stigao sigurnom igrom. No za prelazak drugog praga morao je iskoristiti dva džokera – pitaj publiku i pola-pola. Pitanje je glasilo: U kojoj se talijanskoj općini s 8000 stanovnika godišnje proizvede više od 2,5 milijuna komada pršuta? Ponuđeni odgovori bili su: A: San Severo, B: San Marzano, C: San Miniato i D: San Daniele.

Publika je 20 posto glasova dala za A: San Severo, 30 posto za B: San Marznao, 10 posto za C: San Minato i najviše, 40 posto za D: San Daniele.

Tomislav je i dalje bio neodlučan jer nikad nije čuo za San Daniele. No nakon džokera pola-pola, kojim su ostali – San Severo i San Daniele – odlučio je vjerovati publici. Odgovorio je San Daniele – i bilo je točno!

Na 12. pitanju zatražio je posljednjeg džokera – zovi. Pitanje za 18.000 eura glasilo je: Popularizacija korneta za sladoled povezuje se sa svjetskom izložbom s početka prošlog stoljeća u kojem gradu - A: Detroit, B: Portland, C: New Orleans ili D: Saint Louis?

Nažalost, ni osoba koju je nazvao nije znala točan odgovor pa je Tomislav odlučio odustati. Kviz je napustio s osvojenih 10.000 eura.

A da je odlučio odgovoriti – rekao bi New Orleans, no točan odgovor bio je Saint Louis.

Sljedeća natjecateljica koja je sjela na vrući stolac nasuprot Tariku Filipoviću bila je Emiljana Vozila Mohorović. Dolazi iz Malih Turina, a radi u poludnevnom boravku za osobe s intelektualnim teškoćama u Labinu. U 'Milijunašu' se natječe drugi put, u studiju joj je podrška bio sin Ivan.

Do osmog pitanja Emiljana je stigla brzo i sigurnim odgovorima. Na pitanju za 1000 eura ipak je zatražila pomoć publike. Pitanje je glasilo: U znanstvenom članku iz 2006. proučavana je sveprisutna praksa rastvorenih zavjesa u kojoj državi - A: Portugal, B: Nizozemska, C: Švicarska ili D: Mađarska?

Publika se prilično uvjerljivo odlučila – čak 64 posto glasovalo je za Nizozemsku. Za Portugal glasovalo je 6 posto publike, za Švicarsku 22 posto, a za Mađarsku 8 posto. Emiljani pitanje nije bilo posve jasno, no zahvaljujući pomoći publike odabrala je Nizozemsku – i točno odgovorila.

- Kao najčešće objašnjenje te prakse navodi se kalvinistička tradicija prema kojoj "iskreni građani nemaju što skrivati". Pravo objašnjenje vjerojatno je ipak nešto kompleksnije i uključuje druge faktore poput kulture otvorenosti i hvaljenja luksuzom - objasnio je Tarik.

Na sljedećem pitanju Emiljana je zatražila džokera pola-pola. Nije znala za koji je Spielbergov film John Williams skladao "Over the Moon". U ponudi su bili A: Rat svjetova, B: Bliski susreti treće vrste, C: Carstvo sunca i D: E.T. izvanzemaljac.

Nakon što su preostali odgovori bili C: Carstvo sunca i D: E.T. izvanzemaljac, upravo oni oko kojih se dvoumila, Emiljana se odlučila riskirati. Odgovorila je E.T. izvanzemaljac – i osvojila 2500 eura!

Na desetom pitanju, za 5000 eura, zatražila je i posljednjeg džokera. Pitanje je glasilo: Čije kasnije skladbe pijanist Glenn Gould nije volio do te mjere da je izjavio kako smatra da je skladatelj "preminuo prekasno, a ne prerano"? Mozart, Bach, Wagner ili Beethoven?

Džoker zovi nije znao odgovor, no Emiljana je prije iznijela svoje razmišljanje – vjerovala je da je riječ o Mozartu te ga navela kao konačan odgovor. Bio je to točan odgovor!

Na 11. pitanju, bez preostalih džokera, odlučila je riskirati, s obzirom na to da nije imala što izgubiti. Na pitanju za 10.000 eura tražio se odgovor na pitanje tko je najdulje vladao Sovjetskim Savezom nakon Staljina. Gorbačov, Hruščov, Andropov ili Brežnjev?

Emiljana je odgovorila Hruščov, koji je vladao 11 godina, no točan odgovor bio je Leonid Brežnjev, koji je Sovjetskim Savezom upravljao punih 18 godina. Tako je kviz napustila s iznosom drugog praga – 5000 eura.

Gorbačov je vladao šest godina, a Andropov jednu. Staljin je vladao 29 godina, objasnio je Tarik.

U samoj završnici emisije upoznali smo i Luku Šimunovića iz Zagreba, diplomiranog sociologa i talijanista, koji radi kao projektni menadžer u jednoj IT tvrtki. Njegovo predstavljanje bilo je brzo i efektno – s osvojenih 150 eura i sva tri džokera u igri Luka će nastaviti svoj put prema glavnoj nagradi u sljedećoj emisiji kviza 'Tko želi biti milijunaš?'.

