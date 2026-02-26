Lukrecia uživala u centru pozornosti i osvojila 65 bodova: 'Kao da sam došao kod Barbie'

Večeras je za Natašu, Marka, Mahira i Petra u 'Večeri za 5' kuhala najmlađa ovotjedna kandidatkinja, 24-godišnja Lukrecia Pernar. Za pripremljenu večeru i atmosferu osvojila je 65 bodova.

Pripremu večere započela je predjelom nazvanim 'Trio za nepce' - tri namaza i kruh od zobenog brašna koji je sama zamijesila i ispekla. Jedan namaz je napravila od feta sira, pečenih paprika i češnjaka, drugi je bila klasična kombinacija sira i vrhnja, a treći je bila pašteta od pileće jetre.

„To je moje djetinjstvo, to su moji baka i djed, koji su imali svoj OPG, imali su sve život od krava, domaćih sireva, vrhnja, mlijeka“, kaže Lukrecia o korištenju namirnica, dok je, pak, Marko rekao kako ne očekuje da će kod Lukrecije naići na puno domaćih namirnica jer mu se ne čini kao osoba koja puno hoda po tržnicama.

Slijedila je priprema deserta 'Citrusna frekvencija', laganog kolača s korom od keksa, kremom od mascarponea, bijelom čokoladom i voćem, a u svaku komponentu dodala je i agrume. Preostalo je pripremiti glavno jelo 'Na zelenom tepihu' - faširance od mljevene puretine s tikvicama i prepeličjim jajima, s pireom od krumpira i graška i salatom od sezonskog povrća.

Gosti su polako počeli okupljati kod Lukrecije, koja je za za večeru stavila svoju lentu i krunu koju je osvojila na natjecanju za Miss Fitness Gym. „Ja sam iskreno pomislio da sam došao u kuću od Barbie“, komentirao je Marko kad je vidio Lukreciju i njezin ružičasto dekoriran stol. „Da, bilo je malo previše ružičaste“, složila se Nataša.

Nataši se svidjelo i dirnulo ju što je Lukrecia u kruh od zobi dodala njezino bučino ulje. „Predjelo je bilo dobro, samo mislim da je malo pretjerala s paprikom“, komentirao je Petar, a Marko se zapitao treba li kruh imati okus kao da je netko lopatom zagrabio žito iz vreće. „Porcije su bile taman, niti previše niti premalo“, zaključila je Nataša za predjelo.

Lukreciji je nakon predjela trebalo još malo vremena da pripremi glavno jelo do kraja pa je gostima podijelila mala platna i boje kako bi naslikali male slike i zabavili se dok čekaju glavno jelo koje, kad je stiglo pred goste, nije razočaralo. „Lijepo, jako lijepo“, rekla je Nataša.

„Dekoracija glavnog jela je bila dobra, okus je bio odlučan, malo su suhi bili popečci od puretine“, komentirao je Petar, a Nataša se složila. Marko je ipak rekao da ga jelo nije impresioniralo. Mahir je pomogao Lukreciji u kuhinji sa serviranjem deserta i posuđem od glavnog jela.

Desert su Lukrecia i Mahir poslužili gostima koji su se odlučili prebaciti na kauč i opustiti. Nataša je komentirala kako su ukrasni zlatni listići kojima je Lukrecia ukrasila desert otrovni te kako ne osjeti limun u desertu, ali i kako ne vjeruje kako Lukrecia nije mogla pronaći grejp u trgovini.

Nakon večere, Lukrecia je poklonila gostima kolačiće s motivom 'Večere za 5'. Preostalo je još ocijeniti večeru - Lukrecia je za hranu od Petra dobila osam bodova, od Marka sedam, od Mahira devet, a od Nataše maksimalnih deset! Za atmosferu je od Petra dobila devet bodova, od Nataše osam, Mahira sedam i od Marka sedam. Ukupno je osvojila 65 bodova i zasjela na treće mjesto ovotjedne ljestvice.

