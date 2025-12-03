LUVA ponovno privukla veliku ekipu - evo kako je izgledao LUVA Party u Mozaik centru

Kroz večer se izmjenjivala odlična energija, a prostor Mozaik centra na Slavonskoj aveniji ispunili su ljudi iz različitih industrija - od poslovnjaka i investitora do kreatora sadržaja i poznatih lica s društvene scene.

Uz glazbu i ležerno druženje, gosti su mogli razgledati i najnovije Peugeot modele, koji su privukli dosta pažnje, kao i kušati novi Heritage pelinkovac iz Maraske, koji je bio jedno od najkomentiranijih pića večeri.

Da je događaj bio dobro prihvaćen, pokazao je i tempo večeri - velik dio uzvanika ostao je do kasno, a mnogi su komentirali da je atmosfera ove godine bila posebno dobra.

Foto: LUVA

Organizatori su istaknuli kako ovakva druženja vide kao priliku da se ljudi spoje izvan poslovnog okruženja i da se stvori prostor za nove ideje i suradnje.

Foto: LUVA

Za vizualni dio večeri pobrinuli su se i sami gosti, koji su na društvenim mrežama objavljivali storye s eventa, pa će LUVA Party očito i ove godine živjeti još neko vrijeme u online prostoru.