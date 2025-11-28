Obavijesti

NAJVEĆA REGIONALNA DANCE ZABAVA

Megadance Party uskoro u Areni Zagreb! Evo i koje 90's zvijezde stižu na pozornicu...

Megadance Party uskoro u Areni Zagreb! Evo i koje 90's zvijezde stižu na pozornicu...
Publiku očekuje više od šest sati programa, uz kombinaciju najvećih domaćih i stranih dance hitova te podršku DJ Pucka, kao i njegovog prepoznatljivog mota 'Svi moraju plesati'. Ulaznice su već u prodaji

Lineup 'Megadance Partyja' 2026 postaje globalan: stižu velike svjetske 90’s zvijezde koje će Arenu Zagreb ispuniti hitovima koji su oblikovali cijelu jednu generaciju.

Culture Beat, Haddaway i Rednex izvođači su koji prvi puta dolaze u Hrvatsku na veselje svih Eurodancea i obožavatelja dance glazbe.Haddaway, autor globalnog hita 'What Is Love' koji je obilježio eru Eurodance glazbe i postao nezaobilazan dio pop kulture. Njegovi koncerti donose prepoznatljivu vokalnu snagu i set najvećih hitova 90-ih.

Culture Beat, jedan od najpoznatijih Eurodance sastava 90-ih, svjetsku slavu stekli su hitom 'Mr. Vain', jednim od najvećih plesnih singlova desetljeća. Njihovi nastupi poznati su po snažnoj energiji i prepoznatljivom Eurodance zvuku.

Rednex, švedski dance projekt koji je kombinacijom country motiva i plesnih ritmova stvorio međunarodni fenomen s pjesmom 'Cotton Eye Joe'. Njihov jedinstveni scenski identitet i hitovi koji su ponovo na playlistama garantiraju posebnu energiju u Areni.

Uz ova tri međunarodna imena, u nadolazećim tjednima predstavit ćemo još stranih izvođača koji će upotpuniti lineup.

Na impresivnoj pozornici u Areni Zagreb nastupit će: Culture Beat, Haddaway, Rednex Senna M, Colonia, ET, Karma, I Bee, Ilan Kabiljo, Emilia Kokić, Minea, Alka Vuica, Feminnem i Tatjana Cameron Tajči, no to nije sve - party svih partyja bit će pun glazbenih iznenađenja.

Publiku očekuje više od šest sati programa, uz kombinaciju najvećih domaćih i stranih dance hitova te podršku DJ Pucka i njegovog prepoznatljivog mota 'Svi moraju plesati'. 

'Megadance Party' koji se vratio u svoj novi - stari termin prema zahtjevu svoje vjerne publike donosi produkciju koja se prostire preko cijele površine dvorane.

Pozornica Megadance Partyja koncipirana je kao centralna 360° platforma koja cijelu Arenu Zagreb pretvara u veliki dance floor. Publika je raspoređena oko pozornice, bez 'prednjeg' i 'stražnjeg' dijela, čime svaki posjetitelj dobiva jednaku vizualnu i emocionalnu povezanost s izvođačima. Scenografija, vrhunska rasvjeta i efekti obuhvaćaju cijeli prostor dvorane te daju ritam i dinamiku svakom trenutku programa.

Ulaznice za party koji se ne propušta dostupne su na Entrio.hr. 

