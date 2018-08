'Ma kakav Hollywood, Split je meni bio kao San Francisco...'

Split volim svim srcem, svaki kamen. Kad bi moja baka i ja išle iz Dujmovače prodavati parajadz, bila bi rana zora i kad bi vidila svjetla grada... Ma Split je meni bio ko San Francisco, tako je započela naš intervju glumica Ksenija Prohaska, Splićanka koja je i doma i u Hollywoodu ostvarila značajnu karijeru.

Iako rođena u Splitu, djetinjstvo je provela u Rijeci, ali je preko ljeta često odlazila kod svoje bake i djeda u Dujmovaču. Ondje je već imala, kako kaže, ekipu s kojom je doživjela nestvarna ljeta.

- Nisu imali veliku kuću, a ja sam imala fenomenalnu ekipu na moru. Kupali bi se, družili. K tome, jedna je mama čuvala cijelu generaciju u kvartu. E to su bila ljeta - nostalgična je Prohaska. Iz braka s prvim suprugom, glumcem i slikarom Darkom Ćurdom, ima kćer Anu koja s obitelji živi u Americi, koje se od tinejdžerskih dana do udaje, profesionalno bavila manekenstvom.

Svojeg drugog supruga upoznala je u Zagrebu nakon što ju je za ulogu u filmu “Transilvanija 6-5000” preporučila Božidarka Frajt.

- Taj film ću zauvijek pamtiti jer sam se tamo zaljubila preko ušiju u Johna Bynera, američkog glumca s kojim sam se zaručila u Veneciji, vjenčali smo se u Japanu, a slavili u New Yorku - prisjeća se. Kratko smo boravili na Fidžiju gdje smo imali otok, ali sam se brzo preselila jer nisam mogla živjeti bez svoje velike ljubavi - kazališta.

Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

U dobrim rukama

- Ma što vam je... Da ja živim negdje gdje nema teatra? To jednostavno nije išlo. John je razumio zaista moju potrebu za glumom. Zato smo se preselili na Havaje - priča glumica.

Trenutačno je u dugogodišnjoj vezi s kazalištarcem Sandrom Damianiem s kojim na jesen planira vjenčanje nakon što joj u posjet dođe kćer s obitelji. Za Sandra ima samo riječi hvale i drago joj je što je uvijek uz nju. Dodala je da nije uopće trebala nagovarati svoju kćer Anu da iz Amerike sa suprugom i njihove dvije kćeri dođe u Hrvatsku jer bi htjela da djevojčice upoznaju europsku kulturu i hrvatski jezik.

Foto: Privatni album

Još kao mala je znala da će postati glumica

- Imala sam samo pet godina kad sam rekla da hoću biti balerina, glumica i pjevačica. A onda sam od sedme išla na balet, a već s 14 u dramsku sekciju. Zaista moram reći da sam uvijek s time imala sreće jer sam dolazila u dobre ruke, i to baš u ruke onih ljudi koji su imali viziju što napraviti s talentom - priča glumica koja je diplomirala 1980. godine na Akademiji u Zagrebu. Ondje joj je jedan od profesora dramaturgije bio i Ranko Marinković, a studirala je u klasi Božidara Violića, Joška Juvančića.

Zahvaljujući predanosti poslu, ali i talentu, dobila je ulogu u hrvatsko-češkom filmu “Gost iz galaksije”, oskarovca Dušana Vukotića, što je jedan od rijetkih znanstveno-fantastičnih filmova u Hrvatskoj. Ipak, jednu si stvar oko tog uspješnog filma nikad nije prestala prigovarati.

'Legla sam joj na prvu'

- Bila sam glavna uloga, a mene nitko nije zapamtio zbog maske. To mi je baš bio peh, a ta je maska sad u muzeju u Češkoj. Glumila sam sa Žarkom Potočnjakom koji je bio super glumac, ali i veliki vrag - našalila se Prohaska. Iz Hollywooda se vratila 1999. i odmah je u prvoj godini svojeg boravka pokazala što je naučila u Americi u klasi Ricka Edelsteina. Monodramu “Marlene Dietrich” s kojom je obišla cijeli svijet, izvodila je sedam godina na repertoaru Hrvatskog narodnog kazališta u Splitu, a zatim po 17 zemalja u svijetu. Dobitnica je brojnih nagrada, odigrala je uloge o kojima svaka glumica sanja, primjerice Gertrude u “Hamletu”, Marte u “Virginiji Volf”, Arijel u “Oluji” i slično.

Foto: Privatni album

Ona je ujedno i jedina glumica kojoj je velika njemačka diva Marlene dala dopuštenje da je glumi.

- Redatelj Barry Levinson pokazao joj je moje slike i ja sam joj, valjda, “legla na prvu”. Ulogu glumim mnogo godina u istom kostimu i ponekad mi je uistinu teško prije predstave doći na težinu koju zahtjeva igranje Marlene - rekla je glumica.

Posebno je vezana za ulogu Serafine u predstavi “Tetovirana ruža” autora Tennesseeja Williama koja je od 2001. do 2003. bila na repertoaru Splitskog HNK. Predstavu je “čakavizirao” Boris Dvornik koji je bio oduševljen Ksenijinom kreacijom Serafine i sigurno je Ksenijin najveći prijatelj u kazalištu.

- Ne znam kako ljudi mogu maknuti nešto što osvoji 12 nagrada i dobiju pljesak u Hrvatskom narodnom kazalištu u Zagrebu 2001. koji traje 27 minuta – zbunjena je bila Prohaska. Njezin rad je većinom u kazalištu i na gostovanjima u svijetu, većinom u Italiji te poneko snimanje u inozemstvu. U budućnosti planira otići na svjetsku turneju sa svojim uspješnim predstavama “Marlene Dietrich”, “Edith Piaf” i “Billie Holiday”.

Foto: Fenix-Magazin.de

Glumila s velikanima

Glumila je s velikim glumcima kao što su Ben Kingsley, Warren Beatty, Kris Kristofferson, Gerard Depardieu s kojim je 2014. snimila znanstveno-fantastični film ”Creators” koji će uskoro ugledati svjetlo dana. - Sniman je u Italiji, a ima 123 specijalna efekta i tek sad su ga završili pa zato još uvijek nije počeo s prikazivanjem.

- Moram pohvaliti Gerarda koji je odličan glumac i fantastičan i karizmatičan čovjek. Pun je radosti življenja, ali stvarno - rekla je glumica.

Za francuskog glumca Gerarda imala je samo riječi hvale. Kad je išla na snimanje u Italiju, htjela mu je pokloniti domaće dalmatinsko vino koje je dobila od svog prijatelja, posebno za glumca, ali ga je zaboravila uzeti sa sobom.

Foto: Privatni album

Nacionalna prvakinja

- Nisam mu uopće skrivala da sam zaboravila. Rekla sam mu da je kod mene jedno fantastično vino koje je namijenjeno njemu, ali ga nisam uzela u Italiju. I naravno, rekla sam mu da mora doći u Hrvatsku po njega - našalila se Prohaska.

Dubravka Lampalov, direktorica drame iz 2015. gledajući Ksenijinu biografiju, rekla je da ima toliko materijala da bi mogla napisati i tri biografije i dobiti titulu nacionalne prvakinje. Biografiju su stoga poslali ministarstvu kulture koje je onda nagradilo Kseniju. - Ministar kulture Republike Hrvatske, prof. Berislav Šipuš, dodijelio mi je 2015. naziv nacionalne prvakinje, a ja sam jako počašćena tom titulom. Onda znate koliko je cijenim. Uostalom, živjela sam u Americi i sad sam nagrađena za sve što sam dala za Hrvatsku. Nema mi boljeg osjećaja - poručila je.

Istaknula je i kako je pomno pratila Svjetsko prvenstvo u nogometu, iako inače uopće nije “taj tip”. - Ja sam živjela za taj nogomet, pa to je bilo nešto nevjerojatno. Pa da ste vi mene vidjeli! Skakala sam i vikala, a nakon svake pobjede ljudi bi mi čestitali kao da sam ja igrala. Toliko su me učinili ponosnom da je to nešto nevjerojatno - rekla je glumica. Iako se baš i ne bavi sportom koliko je to činila prije i koliko bi voljela, uvijek nađe vremena za šetnju, a pazi i što jede.

'Treba znati uživati u životu'

- Već 25 godina pazim na svoju prehranu pa sam tako, gotovo u potpunosti izbacila meso sa svojeg jelovnika. Možda je baš to tajna mojeg mladolikog izgleda, stvarno ne bih znala. Najviše od svega volim paški sir, povrće i torte koje sam izmislila, sa stevijom - priča Prohaska. U početku su je ljudi znali pitati kako je tako jednostavno prestala jesti meso, a ona im je rekla kako je u glavi postala vegetarijanka i tako se sve promijenilo.

Dodaje kako joj je na sceni najlakše jer može biti u ulozi i izgubljene, ranjene, prevarene, a da je zapravo jedino teško u životu jer zna biti okrutan. - Ma na sceni sam ja svoja, teško je jedino u životu, kad se malo udaljimo od scene. Valjda ću jednom naučiti i živjeti - zaključila je glumica. Istaknula je i kako je ne brinu sitnice kojima su možda drugi ljudi opsjednuti, poput materijalnih stvari.

- Ja uvijek imam izgreban auto, ali to me baš i ne brine. Treba se veseliti u životu i uživati i zato mislim da je najvažnija stvar u koju sam naučila da moja sreća dolazi isključivo iz komunikacije s ljudima - poručila je Prohaska.

Foto: Privatni album

Prva surferica u Splitu

Slika mene na madracu na Stinicama jedan je splitski fotograf držao u svojoj radnji i tu je pisalo 'Prva splitska surferica', ispričala jr Prohaska.