Ma kakav princ William i Idris Elba... Ovo je najseksi Britanac

Voditelj Jeremy Clarkson (64) proglašen je najseksi muškarcem Ujedinjenog Kraljevstva i Irske, drugu godinu zaredom. Ispod njega su se na popisu našli princ William, Idris Elba, Cillian Murphy, Tom Holland i brojni drugi.

Jeremy, zvijezda 'Top Geara', je dobio 9 od 10 bodova u anketi koju provodi IllicitEncounters, stranica za online upoznavanje ljudi koji su u braku. U anketi je sudjelovalo 2000 žena, koje su muškarcima davale ocjene od 1 do 10.

EXCLUSIVE: **NO WEB UNTIL 23:59 GMT, FEB 28TH** Jeremy Clarkson pictured with his shirt off on the beach in Barbados | Foto: Profimedia

Na drugom mjestu se našao glumac Tom Holland, zvijezda 'Spider-Mana', a treće mjesto je zauzeo princ William, koji je prošle godine bio gotovo na samom kraju popisa. Treće mjesto je pripalo Garethu Southgateu, treneru i bivšem nogometašu. Zvijezda 'Oppenheimera', Cillian Murphy, zauzeo je peto mjesto. U top 10 našli su se još i glumac Idris Elba te voditelj Dermot O'Leary.

29th Annual Critics Choice Awards announce their 2024 winners | Foto: Aude Guerrucci/REUTERS

Dok je princ William s kraja došao gotovo na vrh, njegov brat, princ Harry, zauzeo je tek 47. mjesto. Nekoliko je muškaraca prošle godine bilo među top 10, a ove su godine znatno pali. Među njima je i Ryan Reynolds koji je prošle godine bio četvrti, a ove godine 29.