Stilistu Marku Grubniću (38) tetoviranje nije strano, a dosad je svoje tijelo ukrasio s nekoliko tetovaža. Na desnoj podlaktici tetovirao je natpis 'Only God Can Judge Me' (Samo Bog mi može suditi), a na lijevoj nadlaktici cvijeće.

Na Instagram profilu nedavno je podijelio fotografiju svoje najnovije tetovaže - leptira.

- Lijepi i graciozni, raznoliki i očaravajući, mali, ali pristupačni leptiri vas vode na sunčanu stranu života. 'Ne boj se. Promjena je prekrasna stvar' - rekla je moja Branka Grubnić. Ova tetovaža posvećena je mojoj lijepoj mami. Od čega god da su napravljene, naše duše su iste. Volim te, mama - napisao je Marko uz seriju fotografija na kojoj pozira pokazujući novu tetovažu.

Uz fotografije je objavio i majčinu reakciju na tetovažu.

- Prekrasan je! Leptiri su simboli sreće, razigranosti, ljepote, lakoće promjena bez straha, besmrtnosti duša, povezani su s anđelima. Živi slobodno bez straha, za sve poteškoće zovi svog leptira! Voli te mama! - napisala mu je mama.

Marko je podijelio i video iz tattoo studija, u kojem je zabilježeno cijelo iskustvo tetoviranja.