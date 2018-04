Mačak je zakazao kao stilist: 'Blaće okitili jeftinom ogrlicom’

Volim, ma obožavam nedjelje provoditi s vama! Uživam u svakoj sekundi i hvala vam na tome! 💙 I special Thanks to my beauty squad @markogrubnic @mijomajhen @jlstylebeauty @pinko_zagreb @pinkoofficial #show #tvshow #liveshow #bigbrother #host #tvhost #liveshowhost #showbusiness #lovemyjob #styling #fashion #stage #antonijablace

A post shared by Antonija Blaće (@antonijablace) on Apr 9, 2018 at 4:33am PDT