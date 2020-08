Madonna (62) slavila rođendan uz joint i mlađeg muškarca (26)

<p>Legendarna pjevačica <strong>Madonna</strong> napunila je 62 godine, a ako ste mislili da je proslava prošla u mirnijem tonu uz tortu i svjećice - prevarili ste se. </p><p>Neće ona slaviti bilo gdje pa je 'skoknula' do Jamajke, a pridružio joj se njezin tim kao i kći <strong>Lourdes Maria Ciccone Leon</strong> (23).</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO:</strong></p><p>I baš kada su njezini pratitelji na društvenim mrežama pomislili da su vidjeli sve, ona ih je uspjela ponovno iznenaditi.</p><p>Počastila ih je fotografijama s proslave, a najupečatljivija je bila ona na kojoj pozira sa tanjurom punom marihuane. Kao da to nije dovoljno, Madonna je u ustima imala smotani joint.</p><p>- Dobrodošli na Jamajku - napisala je u opis objave koja je u kratkom roku skupila preko deset tisuća komentara.</p><p>A čini se kako Kraljica popa ima itekako iskustva s ovim porokom.</p><p>- Izgledaš tako prekrasno i sretno. Nikad neću zaboraviti kad smo nas dvije 1982. pušile joint dok smo šetale ulicama New Yorka pa smo se dobro smijale. Sretan ti rođendan - napisala joj je glumica <strong>Debi Mazar </strong>(56).</p><p>Madonna je rođendan proslavila u društvu mlađahnog plesača <strong>Ahlamalika Williamsa </strong>(26) od kojeg se nije odvajala. O njihovoj vezi se već neko vrijeme nagađa, no glazbenica zasad nije potvrdila da ljubi mladića koji ima gotovo isto godina kao njezina kći Lourdes.</p><p>A kad smo već kod kćeri, ona je u jednom trenutku na proslavi 'ukrala' trenutak pozirajući s vidljivim dlakama ispod pazuha.</p><p>Jedno je sigurno - Madonna je, unatoč činjenici da je zakoračila u sedmo desetljeće života, imala proslavu o kakvoj mogu sanjati i troduplo mlađi partijaneri.</p>