Madonna i Guy Ritchie zajedno u javnosti nakon 20 godina, imali su i vrlo dobar razlog...

Iako su se razveli prije gotovo dvadeset godina, Madonna i Guy Ritchie ponovno su se pojavili zajedno u javnosti - i to zbog sina. Slavna pjevačica i poznati redatelj okupili su se u Londonu kako bi pružili podršku 25-godišnjem Roccu Ritchieju na otvorenju njegove umjetničke izložbe 'Talk Is Cheap'.

Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION

Bivši supružnici, koji su se razveli 2008. nakon osam godina braka, zajedno su pozirali u londonskoj galeriji uz sina i njegova umjetnička djela. Bio je to emotivan trenutak za cijelu obitelj, ali i pravo iznenađenje za javnost.

Foto: Instagram

Rocco je kasnije na Instagramu podijelio fotografiju s izložbe te iskreno priznao da zna kako će ga neki osuđivati, no da je ponosan na sebe i posebno sretan što su mu oba roditelja bila zajedno, rame uz rame, na njegovom velikom profesionalnom debiju.

Ovaj susret posebno je značajan jer je to prvi put da su Madonna i Guy Ritchie snimljeni zajedno nakon burnog razvoda i teškog sudskog spora oko skrbništva nad sinom. Iako su na događaj došli sa sadašnjim partnerima - Madonna s dečkom Akeemom Morrisom, a Guy sa suprugom Jacqui Ainsley - na fotografijama su pozirali isključivo s Roccem, jasno pokazujući da je on bio u središtu večeri.

Foto: Instagram

Madonna je na društvenim mrežama istaknula koliko vjeruje da umjetnost ima moć povezivati ljude. U poruci sinu zahvalila mu je što je uspio okupiti obitelj te poručila da naziv izložbe 'Talk Is Cheap' savršeno pokazuje da djela uvijek govore više od riječi.

Podsjetimo, Madonna i Guy Ritchie upoznali su se krajem devedesetih, a sina Rocca dobili su 2000. godine, iste godine kada su se i vjenčali. Razvod 2008. godine pratile su brojne kontroverze, a najteže razdoblje bio je spor oko skrbništva nad Roccem, koji je 2015. odlučio živjeti s ocem u Ujedinjenom Kraljevstvu.

Foto: PBG/PRESS ASSOCIATION

Danas su, čini se, stare rane zacijelile. Madonna i sin imaju dobar odnos, a Rocova izložba simbol je novog, zrelijeg poglavlja u obitelji - onog u kojem su roditelji ponovno zajedno, barem kad je riječ o podršci sinu.