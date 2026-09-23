Madonna pozirala u prozirnom grudnjaku i pokazivala grudi

Madonna (68) je ponovno privukla pažnju provokativnim izdanjem. Pjevačica je pozirala u kampanji za novu kolekciju svog rublja, a na jednoj fotografiji nosi prozirni crni grudnjak i donje rublje, dok joj je bradavica prekrivena crvenim emotikonom srca.

Foto: Instagram

Madonna je u kampanji pokazala različite komade iz nove kolekcije, od crnih hoodica ukrašenih kristalima i majica s provokativnim natpisima do blještavih čaša. Pozirala je u mrežastim čarapama, kožnim rukavicama i visokim potpeticama, a prepoznatljivom izdanju dodala je plavu kosu i crne naočale.

Foto: Instagram

Pjevačica iza sebe ima još jednu uspješnu godinu. Njezin album 'Confessions II' objavljen je u srpnju, a suradnja s Kylie Minogue na pjesmi 'Love Sensation' stigla je do osmog mjesta britanske ljestvice, što joj je najviši plasman singla u posljednjih 17 godina.

Foto: Instagram

Madonna je ujedno vodeća po broju nominacija za 'MTV Video Music Awards 2026.' Ima ih čak 11, uključujući nominacije za Video godine, Izvođača godine i Pjesmu godine.