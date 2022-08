Madonna pričala o neugodnoj situaciji na početku karijere pa 'zajahala' voditelja u emisiji

Pop kraljica Madonna (63) gostujući u 'The Tonight Showu' kod Jimmyja Fallona (47) otkrila je neugodan detalj iz svoje karijere, a na kraju je čak i 'zajašila' voditelja.

Ispričala je da joj je na početku karijere na prvoj dodjeli MTV nagrada 1984. godine, zbog nezgode s garderobom njen menadžer rekao da joj je karijera gotova.

- Hodala sam niz vrlo strme stepenice, došla sam do dna i počela plesati uokolo, a moje bijele štikle su pale. I pokušavala sam napraviti ovaj glatki pokret poput ronjenja za cipelom da izgleda kao da je to koreografija, no odjeća mi se podignula i otkrila mi stražnjicu. Zamisli to - rekla je voditelju Jimmyju Fallonu.

Madonna kaže da nije ni znala da joj je stražnjica ispala, a nakon toga joj je menadžer rekao da je njena karijera završila.

- Bili su to dani kada niste smjeli pokazivati stražnjicu ako ste htjeli karijeru. Sada je suprotno - našalila se pjevačica.

Tijekom emisije Madonna i Fallon igrali su igru riječi nakon koje je voditelj prasnuo u smijeh i legao na pod, a pjevačica je sjela na njega i 'zajahala' ga.

