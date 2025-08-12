Obavijesti

Komentari 2
NAJAVILA I DONACIJE

Madonna uputila apel papi Lavu XIV. da posjeti Gazu: 'Nema više vremena, moramo spasiti djecu'

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Doug Peters/PRESS ASSOCIATION

Pop ikona Madonna uputila je apel papi Lavu XIV., pozivajući ga da posjeti blokirani Pojas Gaze usred krize gladi koja je izazvala ogorčenost svijeta.

"Vi ste jedini među nama kojemu se ne može uskratiti ulazak", napisala je američka pjevačica na društvenoj platformi X-u kasno u ponedjeljak. "Nužno je da se humanitarna vrata u potpunosti otvore kako bismo spasili ovu nevinu djecu. Nema više vremena", dodala je.

Obilježavajući 25. rođendan svojeg sina Rocca Ritchieja u ponedjeljak, Madonna je također najavila planove za doniranje humanitarnim organizacijama koje djeluju u Gazi.

"Osjećam da je najbolji dar koji mu mogu dati kao majka - zamoliti sve da učine što mogu kako bi pomogli u spašavanju nevine djece uhvaćene u unakrsnoj vatri u Gazi", napisala je.

Agencija Ujedinjenih naroda izjavila je krajem prošlog tjedna da je "akutna pothranjenost među djecom u Gazi dosegla najviše razine do sada".

Samo u srpnju,  gotovo 12.000 djece mlađe od 5 godina identificirano je kao akutno pothranjeno, a još 2.500 pati od teške akutne pothranjenosti, najopasnijeg oblika, prema podacima Ureda UN-a za koordinaciju humanitarnih poslova (OCHA).

Izrael kontrolira pristupne ceste Gazi i zatvorio je obalno područje.

Aftermath of a morning Israeli strike on a house, in Gaza City
Foto: Mahmoud Issa

Vrlo malo pomoći stiglo je u Gazu od ožujka do svibnja, kada je Izrael počeo dopuštati isporuke koristeći kontroverzni privatni sustav koji zaobilazi tradicionalne agencije UN-a.

Pod pritiskom saveznika, Izrael je nedavno počeo dopuštati veće, ali nedovoljne konvoje pomoći na teritorij, dok se baca pomoć iz zraka.

U nedjelju je irski rock bend U2 oštro kritizirao postupke izraelske vlade.

"Znamo da Hamas koristi glad kao oružje u ratu, ali sada to čini i Izrael i osjećam gađenje zbog moralnog sloma", napisao je frontman Bono.

