Madonna uputila apel papi Lavu XIV. da posjeti Gazu: 'Nema više vremena, moramo spasiti djecu'

"Vi ste jedini među nama kojemu se ne može uskratiti ulazak", napisala je američka pjevačica na društvenoj platformi X-u kasno u ponedjeljak. "Nužno je da se humanitarna vrata u potpunosti otvore kako bismo spasili ovu nevinu djecu. Nema više vremena", dodala je.

Obilježavajući 25. rođendan svojeg sina Rocca Ritchieja u ponedjeljak, Madonna je također najavila planove za doniranje humanitarnim organizacijama koje djeluju u Gazi.

"Osjećam da je najbolji dar koji mu mogu dati kao majka - zamoliti sve da učine što mogu kako bi pomogli u spašavanju nevine djece uhvaćene u unakrsnoj vatri u Gazi", napisala je.

Agencija Ujedinjenih naroda izjavila je krajem prošlog tjedna da je "akutna pothranjenost među djecom u Gazi dosegla najviše razine do sada".

Samo u srpnju, gotovo 12.000 djece mlađe od 5 godina identificirano je kao akutno pothranjeno, a još 2.500 pati od teške akutne pothranjenosti, najopasnijeg oblika, prema podacima Ureda UN-a za koordinaciju humanitarnih poslova (OCHA).

Izrael kontrolira pristupne ceste Gazi i zatvorio je obalno područje.

Foto: Mahmoud Issa

Vrlo malo pomoći stiglo je u Gazu od ožujka do svibnja, kada je Izrael počeo dopuštati isporuke koristeći kontroverzni privatni sustav koji zaobilazi tradicionalne agencije UN-a.

Pod pritiskom saveznika, Izrael je nedavno počeo dopuštati veće, ali nedovoljne konvoje pomoći na teritorij, dok se baca pomoć iz zraka.

U nedjelju je irski rock bend U2 oštro kritizirao postupke izraelske vlade.

"Znamo da Hamas koristi glad kao oružje u ratu, ali sada to čini i Izrael i osjećam gađenje zbog moralnog sloma", napisao je frontman Bono.