RAT U GAZI

Macron oštro: Izraelski plan za Gazu je katastrofa koja samo čeka da se dogodi

Piše HINA,
Njemačka je u petak zbog izraelskog plana najavila da zaustavlja izvoz oružja u Izrael, a Italija je upozorila da bi nova ofenziva mogla biti izraelski „Vijetnam”.

Francuski predsjednik Emmanuel Macron u ponedjeljak je oštro osudio izraelske planove za pojačavanje vojne operacije u Gazi kao katastrofu koja samo čeka da se dogodi i predložio međunarodnu koaliciju pod mandatom Ujedinjenih naroda za stabilizaciju Gaze.

Prošli tjedan, izraelski sigurnosni kabinet odobrio je plan za preuzimanje kontrole nad gradom Gazom, u potezu kojim proširuje njegove vojne operacije na razorenom palestinskom teritoriju i izazvao oštre kritike u zemlji i inozemstvu.

"Najava izraelskog kabineta o proširenju operacija u gradu Gazi i izbjegličkom logoru Mavasi te o ponovnoj okupaciji najavljuje katastrofu neviđene težine koja samo čeka da se dogodi i kretanje prema beskrajnom ratu", rekao je Macron u komentarima koje je njegov ured poslao novinarima.

RAT U GAZI Izrael najsnažnije napao Gazu u zadnjih par tjedana
"Izraelski taoci i narod Gaze i dalje će biti glavne žrtve ove strategije", dodao je Macron. 

Palestinci u ponedjeljak izvještavaju o najsnažnijem izraelskom bombardiranju u nekoliko tjedana istočno od grada Gaze, nekoliko sati nakon što je izraelski premijer Benjamin Netanyahu rekao da očekuje „prilično brz” kraj proširene ofenzive. 

U ofenzivi je kod bolnice Al Šifa ubijeno šestero novinara, uključujući dopisnika Al Jazeere Anasa al-Šarifa, prenosi agencija dpa. 

Svjedoci prenose da su izraelski tenkovi i zrakoplovi gađali Sabru, Zejtun i Šedžaju, tri istočna predgrađa Gaze na sjeveru enklave, zbog čega je velik broj ljudi morao pobjeći prema zapadu. 

Dio stanovnika rekao je da je noć na ponedjeljak bila jedna od najgorih u nekoliko tjedana, strahujući od mogućnosti dublje ofenzive u njihovu gradu za koji se vjeruje da je dom za milijun Palestinaca. 

Njemačka je u petak zbog izraelskog plana najavila da zaustavlja izvoz oružja u Izrael, a Italija je upozorila da bi nova ofenziva mogla biti izraelski „Vijetnam”. 

