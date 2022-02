Reper Nelly (47) napisao je 'Neke stvari treba zataškati' u komentarima ispod golišavih fotki u crnom rublju što je Pop- kraljica Madonna (63) objavila na svom Instagramu. Naravno vojska Madonninih obožavatelja je odmah stala u njenu obranu prozivajući repera.

- Svi ovi negativni komentari su je***o odvratni. Čujete li sebe? Ovo je 2022. Ovo je 63-godišnja žena koja je doslovno uspješnija od svih vas i ima dovoljno životnog iskustva da sama donosi odluke kada je u pitanju njezin imidž - komentirao je jedan obožavatelj ispod objave koju je Madonna opisala 'problem s automobilom'.

No tu nije bio kraj jer je obožavatelj zatim nastavio svoju misao - Nitko od vas ne bi imao drskosti da joj osobno kaže išta od ovoga, a da to učinite, njezini tjelohranitelji bi vas vrlo brzo uklonili jer oh čekajte... dovoljno je hvaljena i bogata da si priušti tjelohranitelje lol- rekao je pratitelj koji je javno prozvao sve hejtere pjevačice.

Zatim se javio i drugi obožavatelj koji je direktno reperu uputio poruku. -Vi biste se stvarno trebali gledati u sebe i pitati zašto je ovo j**ni pokušaj da maltretira ovu osobu zbog načina na koji izgleda? To je odvratno i daje bezveznu energiju. Nelly ova poruka je i za tebe- napisao je pratitelj.

No tu nije bio kraj jer je još jedan obožavatelj prozvao Nellyja.

- Ako si mogao napisati pjesme se poput 'Shake Ya Tailfeather' i 'Hot In Herre' a provociraju te Madonnine fotografije dupeta, samo znaj stari, smijemo se tvom licemjerju . Nemoj onda pjevati o golim djevojkama, pa onda to kritizirati. Jadnik - napisao je još jedan Madonnin obožavatelj.

Ovo nije prvi put da se Madonna našla na meti slavnog repera koji ju je pokušao javno osramotiti jer je također i 50 Cent (46) nedavno ismijavao pjevačicu na račun jednog njenog provokantnog snimka u donjem rublju.

- Ovo je najsmješnije s**** LOL. Madonna sa svojim starim dupetom pokušava biti djevica u 63", aludirajući na njenu pjesmu 'Like a Virgin'- napisao je 50 Cent.

No Kraljica popa mu je odmah uzvratila tako što je objavila fotku njih dvoje zajedno poziraju na crvenom tepihu 2003. godine.

- Evo 50 Centa koji se pretvara da je moj prijatelj - napisala je Madonna na svom Instagram Storyju Storyju.

- Sada si odlučio o meni šaljivo pričati. Pretpostavljam da tvoja nova karijera privlači pažnju pokušavajući poniziti druge na društvenim mrežama. Najmanje uzvišeni izbor koji možeš napraviti kao umjetnik i odrasla osoba - napisala je Madonna.