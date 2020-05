Madonnu su napali zbog objave videa u čast Georgeu Floydu...

Kontroverznu pjevačicu Madonnu (61) oštro su kritizirali na društvenim mrežama jer je podijelila video snimku na kojoj njezin sin pleše uz pjesmu Michaela Jacksona u čast ubijenome Georgeu Floydu.

Brutal murder travels around the world my son David Dances to honor and pay tribute to George and His Family and all Acts of Racism and Discrimination that happen on a daily basis in America. #davidbanda #JusticeforGeorgeFloyd #MichaelJackson pic.twitter.com/wLa6YKrYF1