Maestro Marevci priprema opernu čaroliju za Splićane: Split? Najbolja odluka u životu!

Kasno sam krenuo u glazbenu školu, tek u petom razredu osnovne škole, potaknuo me voditelj dječjeg zbora u kojem sam pjevao kao dijete, rekao je mojoj majci da imam talent i da bi bilo dobro da se upišem. Isprva nisam zamišljao da ću se baviti dirigiranjem, više sam naginjao teoriji ili klaviru. U srednjoj školi me zanimala fizika, budući da sam pohađao matematičku gimnaziju, no primijetio sam da postižem dobre rezultate u glazbi, a s vremenom shvatio i da me ispunjava. Bila je to za mene i vrsta izazova, natjecanje, što sam oduvijek volio – rekao je Veton Marevci (32), gostujući dirigent splitskog Hrvatskog narodnog kazališta.

On je u duši i klasičar i rocker, 32-godišnji maestro koji za sebe kaže da je ponosni Karlovčanin. Surađuje sa Zagrebačkom filharmonijom, a radio je i s HNK u Zagrebu, Simfonijskim orkestrom HRT-a i Zborom HRT-a. Ravnao je i Slovenskom filharmonijom, Crnogorskim simfonijskim orkestrom, Dubrovačkim simfonijskim orkestrom, Zadarskim komornim orkestrom i Mostarskim simfonijskim orkestrom. Godinama je umjetnički voditelj Karlovačkog komornog orkestra, a prije dolaska u Split sedam je godina bio asistent dirigenta u Akademskom zboru Ivan Goran Kovačić. Trenutno je docent na Umjetničkoj akademiji u Splitu, gdje svoje znanje i strast prema glazbi prenosi na mlade studente.

Split: Dirigent Veton Marevci | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

- U Zagrebu sam proveo gotovo deset godina, tamo sam diplomirao i radio, ali onda je došla korona. Nisam imao stalni radni odnos, već sam radio honorarno, tako da su prihodi nestali u periodu kad su izvedbe bile zaustavljene. Upravo se u tom trenutku otvorilo radno mjesto dirigenta zbora u Splitu i nisam dvojio ni sekunde. Ispostavilo se da je to bila najbolja odluka u mom životu – priča nam Veton.

Upravo on u subotu na scenu splitskog HNK donosi pravu glazbenu poslasticu. Splićani će moći uživati u Donizettijevom Ljubavnom napitku, jednom od najomiljenijih djela opernog repertoara.

Za razliku od mnogih koji kažu da im je najposebniji trenutak pljesak publike na kraju izvedbe, Veton nam otkriva koji mu je zaista najdraži dio priprema izvedbe.

- Probe su prekrasne jer glazbene doživljaje razmjenjujem s kolegama, ali period kad radim sam na partituri je za mene poseban. Analiziram skladbu, pokušavam razumjeti početni motiv, kako je skladatelj došao do njega i zašto je nešto napisao na određeni način, to je pravo istraživanje i užitak. U tom periodu stvaram svoju analizu uz jasnu viziju zvuka kojeg želim postići s ansamblom – priča nam.

Zagreb: Koncert Zagrebačke filharmonije i Metaklape u KD Vatroslav Lisinski | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Ljubavni napitak jedno je od najpoznatijih i najizvođenijih opernih djela, a njegova posebnost leži u jedinstvenoj kombinaciji jednostavne radnje i dubokih emocionalnih trenutaka. Radnja prati mladog pastira Nemorinа, koji je zaljubljen u Adinu, ali ona nije zainteresirana za njega. U očaju, Nemorino kupuje 'ljubavni napitak' od doktora Dulcamare, vjerujući da će ga učiniti neodoljivim. Iako napitak nije ništa drugo nego obično crno vino, Nemorino postaje samouvjereniji, što na kraju osvaja Adinu.

- Režija Gorana Golovka je moderna interpretacija smještena u Split tijekom ljetnih mjeseci, kad grad vrvi od turista. Publika će uživati u sjajnim glazbenim izvedbama i vizualnom spektaklu te će se lakše poistovjetiti s likovima, situacijom i atmosferom predstave - kaže nam maestro Marevci te otkriva kako izgledaju pripreme za premijeru u subotu.

- Pripreme za premijeru su bile izuzetno intenzivne. Imali smo probe ujutro i navečer, a u međuvremenu sam radio individualno s pjevačima. Zaista smo se potrudili i ozbiljno pripremali. Zašto je to bitno? Zato što mi je bio cilj da pjevači postanu solisti u punom smislu riječi, da se zaista sjajno prezentiraju i istaknu u tom svojstvu. Splitska opera ima vrlo talentirane pjevače, u prvom redu kolege iz Zbora HNK Split te studente pjevanja Umjetničke akademije u Splitu, što je veliki potencijal splitske operne scene – nastavlja Veton.

Ovaj mladi maestro svoju bližu budućnost vidi u Hrvatskoj, no spreman je i na izazove izvan granica te se nada daljnjem razvoju karijere na međunarodnoj sceni. Otkriva nam na koji način privući mladu publiku u kazalište.

Split: Dirigent Veton Marevci | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

- Opera postaje pristupačnija mladima odabirom dinamičnih i energičnih naslova, uz snažnu glazbenu izvedbu i vizualna rješenja. Operna umjetnost uz modernu tehnologiju nudi jedinstven doživljaj koji se ne može doživjeti nigdje drugdje – kaže nam Veton koji je odrastao uz glazbu poput Led Zeppelina, Pink Floyda i drugih rock legendi.

- Ali znate, nakon radnog dana od šest, osam ili čak deset sati proba ne pada vam na pamet ništa slušati. Slušate tišinu – zaključio je Veton.