Doznajte što vas ove srijede očekuje u omiljenim serijama i sapunicama na domaćim programima, 'Nasljednik', 'La promesa', Chicago P.D.'...
Evo što vas ove srijede čeka u vašim omiljenim sapunicama
Nasljednik
NOVA TV 20:25
Nakon prometne nesreće Melek završava u bolnici u kritičnom stanju, a Serhat u posljednjem trenutku odustaje od odlaska u Njemačku kako bi joj spasio život. Njegova odluka izazove veliko zanimanje javnosti.
La Promesa
HRT1 13:20
Manuel odluči dati Enori još jednu priliku pa je opet primi u hangar. María Fernández povjeri Píji da je odlučila da neće roditi.
Chicago P.D.
RTL2 19:40
Tim istražuje niz pljački ljekarni. Nakon što se Halstead potuče i ubije osumnjičenika, donese odluku koja mu promijeni život. Zbog ubojstva Torres se vraća u svoj kvart.
Daleki grad
NOVA TV 21:15
Usred kaosa koji je izazvao Boran, Alya i Cihan pronalaze snagu jedno u drugom i njihov odnos postaje sve prisniji. Ljubomorni Boran više ne uspijeva kontrolirati emocije pa pred svima razotkriva veliku tajnu, čime otvara Pandorinu kutiju.
Crno more
NOVA TV 18:10
Dok Esme pokušava obuzdati Adilov bijes i spasiti budućnost obitelji, Şirin pokreće opasan plan kako bi oduzela Şerifa. Eleni daje iskaz protiv Şerifa, nesvjesna zamke koju joj Şirin priprema, a neposredno prije nego što Esme odluči otkriti istinu, stižu rezultati DNK testa.
Velvet: Novo carstvo
HRT1 12:30
Pilar se sukobi sa Sofijom jer je odbila poziciju u Primi i otkriva da ju je Esteban okrao i nestao. Pilar prijeti Margariti. Marco se hvali vezom s Clarom.
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