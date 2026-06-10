Evo što vas ove srijede čeka u vašim omiljenim sapunicama

Nasljednik

NOVA TV 20:25

Nakon prometne nesreće Melek završava u bolnici u kritičnom stanju, a Serhat u posljednjem trenutku odustaje od odlaska u Njemačku kako bi joj spasio život. Njegova odluka izazove veliko zanimanje javnosti.

Foto: ulgen.blue

La Promesa

HRT1 13:20

Manuel odluči dati Enori još jednu priliku pa je opet primi u hangar. María Fernández povjeri Píji da je odlučila da neće roditi.

Foto: HRT

Chicago P.D.

RTL2 19:40

Tim istražuje niz pljački ljekarni. Nakon što se Halstead potuče i ubije osumnjičenika, donese odluku koja mu promijeni život. Zbog ubojstva Torres se vraća u svoj kvart.

Daleki grad

NOVA TV 21:15

Usred kaosa koji je izazvao Boran, Alya i Cihan pronalaze snagu jedno u drugom i njihov odnos postaje sve prisniji. Ljubomorni Boran više ne uspijeva kontrolirati emocije pa pred svima razotkriva veliku tajnu, čime otvara Pandorinu kutiju.

Foto: Nova TV

Crno more

NOVA TV 18:10

Dok Esme pokušava obuzdati Adilov bijes i spasiti budućnost obitelji, Şirin pokreće opasan plan kako bi oduzela Şerifa. Eleni daje iskaz protiv Şerifa, nesvjesna zamke koju joj Şirin priprema, a neposredno prije nego što Esme odluči otkriti istinu, stižu rezultati DNK testa.

Foto: Nova TV

Velvet: Novo carstvo

HRT1 12:30

Pilar se sukobi sa Sofijom jer je odbila poziciju u Primi i otkriva da ju je Esteban okrao i nestao. Pilar prijeti Margariti. Marco se hvali vezom s Clarom.