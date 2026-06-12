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POZIRALA JE U BOLNICI

Maida iz 'Savršenog' završila je na hitnoj: 'Plot twist večeri'

Piše 24sata,
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Maida iz 'Savršenog' završila je na hitnoj: 'Plot twist večeri'
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Foto: RTL

Prošlogodišnja pobjednica 'Gospodina Savršenog' ozlijedila je ligament tijekom izlaska

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Maida Ribić večer je završila na mjestu na kojem se nitko ne želi naći nakon izlaska, na hitnoj pomoći. No umjesto zabrinutih objava i žaljenja zbog peha koji ju je snašao, prošlogodišnja pobjednica 'Gospodina Savršenog' sve je okrenula na šalu

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- Plot twist večeri: štikla 1 : ligament 0 - poručila je dok je pozirala u bolničkoj sobi i invalidskim kolicima.

Foto: Instagram

Unatoč gipsu i odlasku na hitnu pomoć, nije dopustila da joj nezgoda potpuno pokvari večer pa se kasnije počastila i koktelom.

- Vibe i dalje 10/10 - priznala je Maida.

Foto: Instagram

Mnogi su joj poželjeli brz oporavak, ali i pohvalili je.

'Ti i od katastrofe napraviš provod', 'Kraljica i gotovo', 'Majke mi, ti si jedina koja može nositi i gips a da izgleda Vogue', 'To je ta estetika', komentirali su pratitelji na društvenim mrežama.

Foto: Instagram

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Komentari 3
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