Maja Ciglenečki otkrila najdraže jelo: 'Sada će se svi zgražati...'

Sad će se svi zgražati. Jučer mi je mama pripremila jedno od mojih omiljenih jela, a to su žganci i jetrica, rekla je voditeljica Maja Ciglenečki (36) na stranicama emisije 'Dobro jutro, Hrvatska'.

Dodala je kako njezini bližnji nisu ljubitelji tog jela, pa priliku za uživanje u njemu koristi kad ode kod majke.

Zagreb: Voditeljica Maja Ciglenečki | Foto: Emica Elvedji/PIXSELL

- Nitko od mojih doma ne voli jesti jetrice, a onda, kada ja dolazim sama, kad je takva prilika, onda mama meni pripremi ta jetrica - ispričala je Maja.

Prije pet godina postala je dio ekipe HRT-ove emisije 'Dobro jutro, Hrvatska'. Dok većina spava, Maja ustaje u 3:30 i priprema se za posao.

- Nikad ne zaboravim na vanjski svijet, ali nemam problema s koncentracijom i sve mi to nekako dolazi prirodno. U studiju se osjećam kao u dnevnom boravku pa tako ni ne dijelim stvari na one koje pripadaju vanjskom svijetu i one koje se odvijaju u studiju - rekla nam je u kolovozu.

Foto: Facebook