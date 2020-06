Maja Ciglenečki postat će mama po drugi put: 'Iznenadilo me...'

Voditeljica priznaje kako je izrazito sretna. Zasad još nije poznato tko će je privremeno zamijeniti u emisiji 'Dobro jutro, Hrvatska', no kako sama kaže, korak po korak

<p>Voditeljica emisije 'Dobro jutro, Hrvatska', <strong>Maja Ciglenečki</strong> (31), uskoro će po drugi put postati mama. Vijest je najprije podijelila sa suprugom <strong>Bojanom</strong> i sinom <strong>Lukom</strong>, a potom i s kolegama na televiziji.</p><p>- Prošla sam prvo tromjesečje, a posebnih priprema još nema. Sve smo ovo već jednom prolazili pa opušteno ulazimo u novu avanturu. Zasad trudnoću odlično podnosim, jednako kao i prvu. Nemam mučnine i dobro se osjećam - rekla je i potvrdila sretnu vijest za <a href="https://slobodnadalmacija.hr/mozaik/showbiz/maja-ciglenecki-jedna-od-voditeljica-dobro-jutro-hrvatska-trudna-sam-tri-mjeseca-veselim-se-drugom-djetetu-doris-i-zlata-su-mi-velika-podrska-1026988?fbclid=IwAR0DEsFEuSk34dXo6FyH73ioK7Elq5dxt7y0Z0UjrjW0KGHuqJSK6t8rx6w" target="_blank">Slobodnu Dalmaciju</a>. </p><p>Vijest je sve iznenadila, ali, kako tvrdi Maja, jako razveselila. Njezin sin Luka još nije svjestan skorih promjena u obitelji. </p><p>- Ne sumnjam da će biti pravi stariji brat. Isti dan kad sam otkrila da sam trudna rekla sam to dobroj prijateljici <strong>Meliti Hrengek</strong>, koja također radi na HRT-u. S obzirom na to da smo se družile tijekom prve trudnoće i da su naši Petar i Luka vršnjaci, ali i prijatelji, bilo mi je jako drago što je naš dogovor za kavu bio baš taj dan - dodala je Maja. </p><p>Spol bebe još ne zna, ali trenutno joj to ne igra veliku ulogu.</p><p>- Znate kako se kaže, bitno da je živo i zdravo, sve ostalo su slatke brige. U trudnoći je teško išta planirati. Nadam se da ću se dobro osjećati i da ću moći raditi što duže. Ista je stvar i s povratkom na posao, sve ovisi o situaciji. Idem korak po korak - zaključila je Ciglenečki. </p><p> </p><p> </p><p> </p>