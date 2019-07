Maja i Nenad razbijali tanjure: 'Teško da to mogu objasniti...'

Pjevačica Maja Šuput (39) sa suprugom Nenadom Tatarinovim (36) i zajedničkim prijateljima uživa na odmoru u luksuznom turskom resortu D Maris Bay, koji je u posljednje vrijeme sve popularniji među Hrvatima i Hrvaticama.

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Foto: Instagram

Maja se na Instagramu pohvalila s nekoliko snimki iz noćnog provoda. Ona i Nenad zabavljali su se s društvom u popularnom turskom restoranu.

Foto: Instagram

POGLEDAJTE VIDEO:

Vaš preglednik ne omogućava pregled ovog sadržaja.

Kao i svi drugi gosti, u skladu s njihovim običajima, razbijali su tanjure. Nenad se tako u jednom trenutku popeo i na stolac.

- Teško da mogu objasniti slikom što smo sinoć radili - kaže Maja.

Foto: Instagram

Maja i Nenad nedavno su se odmarali i na Korčuli. Tada se pjevačica pohvalila na Instagramu kako je u jednom restoranu zatražila račun te dobila slatku poruku od vlasnika koji joj je poručio da je 'sve u redu'.

Foto: Instagram

- Majo! Sve je u redu! Uživajte u Korčuli! I dijelite sve pola-pola do kraja života, he he - prenijela je Maja cijelu poruku na InstaStoryju.

Uživanje u moru i suncu, ali i jelu čini ovaj odmor savršenim za sretni bračni par, a posebno ih je razveselila gesta korčulanskog restorana.

- Ono kad tražiš račun i dobiješ poruku da je sve u redu - pohvalila se Maja.

Foto: Instagram

Maja i dalje neumorno pjeva po svadbama, prodaje mikrofone i šlapice sa svojim potpisom, putuje po egzotičnim zemljama sa suprugom, snima reklame na madracu, a 'odradila' je i svoju djevojačku i vjenčanje.

POGLEDAJTE VIDEO: