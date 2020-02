Maja je opet začudila izgledom: 'Naušnice su joj veće od glave'

Maja Šuput Tatarinov (40) još jednom je pratitelje na društvenim mrežama začudila izgledom. Svatovska pjevačica je ovaj put pozirala s najboljim prijateljem Markom Grubnićem (37).

- Tako on meni svaki dan... Danas obuci onu košulju, stavi onaj remen, onu torbu, one naušnice.... I onda izgledamo ovako... Jer ON zna... Dream team - napisala je na Instagramu.

Očekivano, oboje su 'ispeglali' lice, no sada je fanovima nešto drugo bilo zanimljivije. Riječ je o Majinim naušnicama koje su iznenađujuće veličine.

- Naušnice veće od glave - napisala je jedna obožavateljica.

Zajedničke fotografije je na svom profilu objavio i Grubnić.

- Nismo tim samo zato što radimo zajedno... Mi smo tim zato što se međusobno poštujemo, vjerujemo si i brinemo jedno o drugom... I da, blistamo zajedno - napisao je.

Inače, pozirali su na Novoj TV, gdje će Maja voditi novu sezonu showa 'Tvoje lice zvuči poznato'.

- Konačno mogu sa vama podijeliti novu ulogu, projekt , avanturu ... Dame i gospodo, uskoro na vaše male ekrane, po prvi puta u životu u voditeljskoj ulozi najzabavnije emisije 'Tvoje lice zvuči poznato' uz Franu Ridjana angažirana je i moja malenkost - pohvalila se nedavno pjevačica na Instagramu.

