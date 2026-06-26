Obavijesti

Galerija

Komentari 2
IBIZA JOJ GODI

Maja Šuput nakon prekida sa Šimom žari i pali! S prorezom do bedra mami uzdahe na Ibizi

Bazen, restoran, plaža pa izlazak. Tako izgleda raspored Maje Šuput na Ibizi, odakle gotovo svakodnevno dijeli nove fotografije. Nakon prekida sa Šimom Elezom okružila se prijateljicama, a uz ljetne razglednice redovito pokazuje i modna izdanja koja plijene pažnju.
Maja Šuput nakon prekida sa Šimom žari i pali! S prorezom do bedra mami uzdahe na Ibizi
Ovoga su puta glavnu riječ vodile široke bijele hlače visokog proreza koje su istaknule njezin preplanuli ten. Kombinirala ih je s crnim bodyjem, sandalama na petu i velikim sunčanim naočalama, a ispred poznatog natpisa Destino Five Ibiza spremno je pozirala s prijateljicom. | Foto: Instagram
1/42
Ovoga su puta glavnu riječ vodile široke bijele hlače visokog proreza koje su istaknule njezin preplanuli ten. Kombinirala ih je s crnim bodyjem, sandalama na petu i velikim sunčanim naočalama, a ispred poznatog natpisa Destino Five Ibiza spremno je pozirala s prijateljicom. | Foto: Instagram
Komentari 2

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026