Maja Šuput nakon prekida sa Šimom žari i pali! S prorezom do bedra mami uzdahe na Ibizi

Bazen, restoran, plaža pa izlazak. Tako izgleda raspored Maje Šuput na Ibizi, odakle gotovo svakodnevno dijeli nove fotografije. Nakon prekida sa Šimom Elezom okružila se prijateljicama, a uz ljetne razglednice redovito pokazuje i modna izdanja koja plijene pažnju.
Ovoga su puta glavnu riječ vodile široke bijele hlače visokog proreza koje su istaknule njezin preplanuli ten. Kombinirala ih je s crnim bodyjem, sandalama na petu i velikim sunčanim naočalama, a ispred poznatog natpisa Destino Five Ibiza spremno je pozirala s prijateljicom.
| Foto: Instagram
Ovoga su puta glavnu riječ vodile široke bijele hlače visokog proreza koje su istaknule njezin preplanuli ten. Kombinirala ih je s crnim bodyjem, sandalama na petu i velikim sunčanim naočalama, a ispred poznatog natpisa Destino Five Ibiza spremno je pozirala s prijateljicom. |
Foto: Instagram
Ovoga su puta glavnu riječ vodile široke bijele hlače visokog proreza koje su istaknule njezin preplanuli ten. Kombinirala ih je s crnim bodyjem, sandalama na petu i velikim sunčanim naočalama, a ispred poznatog natpisa Destino Five Ibiza spremno je pozirala s prijateljicom.
| Foto: Instagram
Foto Instagram/Maja Šuput
Uz fotografije je kratko poručila: 'Let's go', a pratitelji su je, kao i uvijek, zatrpali komplimentima.
| Foto: Instagram/Maja Šuput
Foto Instagram/Maja Šuput
Foto Instagram/Maja Šuput
Foto Instagram/Maja Šuput
A prije nekoliko dana uživala je gotovo do zore u jednome klubu.
| Foto: Instagram/Maja Šuput
Zaplesala je i s nepoznatim mladim muškarcem.
| Foto: Instagram/Maja Šuput
Primio ju je oko struka i uhvatio ritam noći... Maja je uzvratila te je i ona njega obujmila rukama.
| Foto: Instagram/Maja Šuput
Pjevačica ja snimku objavila na svom Instagram profilu.
| Foto: Instagram/Maja Šuput
Foto Instagram/Maja Šuput
Preko dana Maja se opušta na bazenu, gdje uživa u suncu i ljetu.
| Foto: Instagram/Maja Šuput
Na odmor je Maja otišla nakon nastupa u Zadru, gdje pažnju privukla u uskom kombinezonu leopard uzorka.
| Foto: instagram
Outfit je upotpunila cipelama na visoku petu te ogrlicom s natpisom 'SEXY'.
| Foto: instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
Foto instagram
'Zadar kao i uvijek totalni lom! Bila je ovo najtoplija noć ove godine. Doslovno! Hvala od srca, savršena atmosfera kao i uvijek', napisala je Maja uz fotke.
| Foto: instagram
A da je crvena njezina boja pokazala je i u Svetvinčentu, gdje je prije par dana također održala koncert, ovoga puta u kratkoj haljinici.
| Foto: Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Foto Srecko Niketic/PIXSELL
Nedavno je izdala novu pjesmu, duet s Natalie Balmix, 'Nedovoljno lijep'.
| Foto: Luka Čop
Foto Instagram
Na društvenim mrežama je pokazala i kako je izgledalo snimanje spota te otkrila da je za odjevanje nekih kombinacija bila potrebna i pomoć kolega...
| Foto: Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Instagram
Foto Luka Čop
Foto Luka Čop
Foto Luka Čop
Foto Luka Čop