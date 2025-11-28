Obavijesti

NAŠALILA SE

Maja Šuput o Šimi: Jedan dan smo marketinški trik, drugi dan smo partneri, pa smo u krizi...

Piše Stela Kovačević,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Instagram/Maja Šuput

Pjevačica je rekla kako je u 2025. godini imala puno rošade u privatnom životu i da je bilo veselo. Dodala je da ju šuškanja zabavljaju i da ne želi uzeti ljudima tih pet minuta za trač uz kavu

Iza Maje Šuput (46) je izazovna i ispunjena godina, a za InMagazin se osvrnula na događaje koji su joj obilježili 2025. te je godini dala vrlo visoku ocjenu. Ni manje, ni više - već 100/100.

- Puno rošada u mom životu se dogodilo i jako je bilo veselo - rekla je pjevačica koja je prije toga navela kako ima osjećaj da će zaista 'iskočiti iz paštete'.

Foto: Instagram

Dotakla se i teme Šime Eleza, s kojim nerijetko pozira na društvenim mrežama, ali i na raznim događajima.

- Jedan dan smo marketinški trik, drugi dan partneri, a danas sam pročitala da, pošto već neko vrijeme nismo bili zajedno viđeni na Instagramu i u medijima, jesmo li možda u krizi. Pa ja sad ne znam... Nije dobro ni kad te nema, tako da ne znam gdje je taj balans - zaključila je.

Dodaje kako ju šuškanja ponekad i zabavljaju.

- Baš je svatko imao svoju verziju mog života. I svatko je čuo nešto iz pouzdanog izvora, ja ne znam gdje je taj izvor - smije se Maja.

Foto: Instagram

Također, rekla je da ju pretjerano ne smeta što ljudi pričaju.

- Ja bih ljudima ostavila mašti na volju, ne bih im uzimala tih pet minuta za tračeraj uz kavu - govori Šuput.

Dodaje kako zna da će ljudi, bez obzira na viđeno ili neviđeno, sami kreirati svoju verziju. Dotakla se i teme svog Instagrama.

- On je jedan reality life, pustim što želim, kada želim i koliko želim. Ne znam što ljudima više treba - rekla je.

Foto: Instagram

U Novu godinu će uvesti Karlovčane, a nakon toga, kao i svake godine - planira ići na odmor.

- Ne želim vam otkriti gdje idem, pratite moj Instagram - istaknula je, ali ipak otkrila da je riječ o tropskoj destinaciji.

Foto: Instagram/Maja Šuput

Osim nje, na njenim društvenim mrežama zvijezda je i njen sinčić Bloom, s kojim joj je najdraže provoditi vrijeme.

- Ipak mi je najbitnije da je dijete sa mnom, da smo u ludilu od jutra do mraka zajedno. Sve ovo ostalo, ako si zrela, pametna i odvažna, onda ćeš pronaći način da se družiš s ljudima koji ti odgovaraju - objasnila je.

