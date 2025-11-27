Obavijesti

umirio obožavatelje

Šime Elez komentirao vezu s Majom Šuput: 'Na liniji sam s curom, što nam se događa...'

Piše 24sata,
Čitanje članka: < 1 min
Šime Elez komentirao vezu s Majom Šuput: 'Na liniji sam s curom, što nam se događa...'
Foto: Instagram

Gotovo dva tjedna su prošla bez novih zajedničkih objava Maje Šuput i Šime Eleza, pa su se pratitelji prepali da se dogodilo ono najgore...

Već gotovo dva tjedna vjerni pratitelji Maje Šuput i 'Gospodina Savršenog' Šime Eleza s nestrpljenjem čekaju novo zajedničko javljanje, objavu i fotografiju. Međutim, ni jedno od njih dvoje nije se po tom pitanju oglasilo još od 14. studenog kada su zajedno bili na luksuznom odmoru u Dubaiju, gdje su uživali u fancy večerama, bazenu na vrhu zgrade i fenomenalnim pogledima.

Stoga su krenule špekulacije o tome je li romansi došao kraj, a svi se pitaju što se krije iza dugotrajne medijske šutnje. 

Međutim, toj je šutnji prvi na kraj stao Šime, objavivši na svojoj Instagram priči fotografiju na kojoj hoda ulicom, držeći mobitel na uhu, i time umirio obožavatelje.

"Čekaj trenutak...na liniji sam s curom i provjeravam što nam se to događa na ljubavnom planu, jer su nam mediji jučer presudili..", napisao je Šime, aludirajući na glasine o mogućem prekidu s Majom.

Foto: Instagram/Šime Elez
ŠTO SE DOGAĐA? Tko je ugasio vatru između Maje i Šime? Fanovi u transu: 'Je li sve u redu s romansom?'
Tko je ugasio vatru između Maje i Šime? Fanovi u transu: 'Je li sve u redu s romansom?'

Istu je fotografiju uskoro sa Šiminog profila podijelila i Maja, kao jednu vrstu šale na vlastiti račun.

Sada kada su utišali glasine o ugasloj ljubavi, Šime i Maja mogu nastaviti planirati novo zajedničko putovanje, koje će, kako kaže izvor blizak paru za tportal, biti iza nove godine na Baliju.

U međuvremenu, pratitelji željni sočnih detalja i dalje će s nestrpljenjem čekati novu zajedničku fotografiju najzanimljivijeg para naše estrade.

NISU BAŠ ZA SKIJANJE Nema razloga za brigu! Maja i Šime spremaju se na još jedan vrući odmor: Izvori otkrili i gdje
Nema razloga za brigu! Maja i Šime spremaju se na još jedan vrući odmor: Izvori otkrili i gdje

