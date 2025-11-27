Šime Elez komentirao vezu s Majom Šuput: 'Na liniji sam s curom, što nam se događa...'

Već gotovo dva tjedna vjerni pratitelji Maje Šuput i 'Gospodina Savršenog' Šime Eleza s nestrpljenjem čekaju novo zajedničko javljanje, objavu i fotografiju. Međutim, ni jedno od njih dvoje nije se po tom pitanju oglasilo još od 14. studenog kada su zajedno bili na luksuznom odmoru u Dubaiju, gdje su uživali u fancy večerama, bazenu na vrhu zgrade i fenomenalnim pogledima.

Stoga su krenule špekulacije o tome je li romansi došao kraj, a svi se pitaju što se krije iza dugotrajne medijske šutnje.

Međutim, toj je šutnji prvi na kraj stao Šime, objavivši na svojoj Instagram priči fotografiju na kojoj hoda ulicom, držeći mobitel na uhu, i time umirio obožavatelje.

"Čekaj trenutak...na liniji sam s curom i provjeravam što nam se to događa na ljubavnom planu, jer su nam mediji jučer presudili..", napisao je Šime, aludirajući na glasine o mogućem prekidu s Majom.

Foto: Instagram/Šime Elez

Istu je fotografiju uskoro sa Šiminog profila podijelila i Maja, kao jednu vrstu šale na vlastiti račun.

Sada kada su utišali glasine o ugasloj ljubavi, Šime i Maja mogu nastaviti planirati novo zajedničko putovanje, koje će, kako kaže izvor blizak paru za tportal, biti iza nove godine na Baliju.

U međuvremenu, pratitelji željni sočnih detalja i dalje će s nestrpljenjem čekati novu zajedničku fotografiju najzanimljivijeg para naše estrade.