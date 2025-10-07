Cijeli Balkan danas oplakuje Halida: Evo što o odlasku legende pišu regionalni mediji

Preminuo je legendarni pjevač Halid Bešlić u 72. godini, a ta vijest potresla je cijelu regiju. Mediji iz Bosne i Hercegovine, Srbije, Makedonije prepuni su tužnih natpisa o životu i glazbenom putu ovog velikog glazbenika.

"Njegove pjesme poput Miljacka, Romanija, Ja bez tebe ne mogu da živim i mnoge druge ostale su duboko urezane u srcima publike. Tokom bogate karijere Bešlić je ostao simbol iskrene emocije, narodne duše i muzičke autentičnosti", piše radiosarajevo.ba.

U članku naziva 'Od skromnog dječaka do legende: Impozantna karijera Halida Bešlića', avaz.ba piše kako su 'njegove pjesme, često ispunjene nostalgijom, ljubavlju i sjetom, postale simbol jedne epohe i ostale duboko urezane u kolektivno pamćenje naroda.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 01:02 Fanovi su vjerovali u Halidov oporavak: Preživio je tešku nesreću, mislili su da može sve | Video: 24sata/pixsell

Odlazak legende zauvijek će promijeniti glazbenu scenu ovih prostora.

"Balkanska muzička scena danas je ostala bez Halida Bešlića, jednog od najvećih pjevača narodne muzike čiji je glas godinama bio neizostavan dio života ljudi širom regije. Njegova interpretacija bola, ljubavi, nostalgije i života pretvarala je stihove u emociju koju su razumjeli i oni koji nisu slušali narodnu muziku. Usprkos velikom uspjehu, Halid je ostao skroman i blizak narodu", stoji na portalu klix.ba.

Dodali su kako Halid Bešlić nije bio samo pjevač, već je bio je simbol jedne epohe, glas mnogih generacija.

"Njegova smrt je težak gubitak za cijelu regiju. Otišao je čovjek čije su pjesme govorile više od riječi, čiji je glas grlio, tješio i spajao ljude. U vremenu kada se često zaboravljaju prave vrijednosti, Halid je ostao dosljedan – iskren i emotivan. Njegovo naslijeđe će ostati živo kroz muziku koja neće prestati da se sluša, pjeva i osjeća.", zaključili su.

Mediji u Srbiji također su izvijestili o odlasku glazbenog velikana.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:34 Preminuo je Halid Bešlić | Video: 24sata Video

"Svi koji su ga poznavali tvrdili su da je rado pomagao koliko je u njegovoj moći, a on je to objašnjava riječima „sve je to normalno". Za razliku od nekih svojih kolega, on se nije trudio da za to saznaju mediji, ali o njegovim djelima više su govorili ljudi kojima je pomogao. Jednom prilikom je rekao da bi volio više da ga ljudi pamte kao dobrog čovjeka, nego kao dobrog pjevača." - o Halidu je u jednom od brojnih članaka napisao kurir.rs.

"Ostat će upamćen po brojnim hitovima – „Miljacka“, „Ja bez tebe ne mogu da živim“, „Romanija“, „Hej zoro, ne svani“, „Prvi poljubac“, „Neću, neću dijamante“, „Sevdah da se dogodi“, „Vraćam se majci u Bosnu“…", napisali su iz rts.rs.

Od Halida su se oprostili i Makedonski mediji.

"Njegova karijera duga više od četiri desetljeća broji brojne hitove koji su postali evergreeni i neizostavan dio svake zabavne, radijske i kafanske glazbe", napisao je portal slobodenpecat.mk.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 07:12 Halid Bešlić | Video: 24sata/pixsell