Maja Šuput otkrila nam detalje druženja s Aokijem: 'Izazvao me na igru i oborila sam rekord!'

U utorak sam nastupala na ATP turniru u Umagu, a večer kasnije je na rasporedu bio Steve Aoki. Upoznali smo se neposredno prije mog koncerta. On je sa svojom ekipom bio u istom restoranu gdje sam i ja bila. Organizatori su nas međusobno upoznali i već tada nasmijao me jednim izazovom, priča nam dobro raspoložena Maja Šuput dan nakon ludog koncerta koji održala na Umag Music Nightsu, u sklopu Croatia Opena.

- Izazvao me, naime, na 'challenge' tko može dulje držati dah! Navodno je to neka interna igra u njihovoj ekipi, pa smo se i kladili. Ispalo je da sam oborila neki njihov interni rekord, i to potpuno nespremna! Tada smo se sprijateljili, a Aoki me pozvao na ping pong koji se odvijao tik do mog backstagea. On je igrao, ja sam pokušavala, a njegova cijela ekipa, njih dvanaestero, ostali su na mom koncertu, u VIP loži, zajedno s mojom ekipom. Bilo je stvarno simpatično, spontano i vrlo prijateljski - nastavlja Maja.

DJ svjetske klase, Steven Hiroyuki Aoki, je Grammyjem nominirani producent i vizionar. Jedan je od najtraženijih DJ-eva današnjice, a sprema spektakl za zaključenje ljetne partijanerske sezone. Naime, 12. rujna Aoki nastupa na u sklopu Fair Festa koji će se održati na Zagrebačkom velesajmu. Poznat je po svojim eksplozivnim nastupima koji su više od običnog DJ seta. Njegov zaštitni znak postao je kontroverzni, ali obožavani ritual – gađanje publike tortama. Ovaj "cake face" performans, koji je započeo kao marketinški trik za promociju pjesme 2011. godine, prerastao je u globalni fenomen. Nada se da će njega Maja ondje iznenaditi kao što se on njoj spontano pridružio u Umagu.

- U jednom trenutku Aoki se čak popeo na pozornicu, pozdravio publiku, potpuno neplanirano, ali s toliko pozitivne energije. Nakon koncerta smo se još neko vrijeme družili u backstageu, i mogu iskreno reći, noć je bila zabavna i puna smijeha. Posebno me veseli što je koncert bio prepun, atmosfera je bila sjajna, i ono najvažnije, publika je pjevala moju novu pjesmu 'Nisam ja za male stvari'. To mi je, iskreno, bio najljepši trenutak večeri - otkriva nam Maja.

Atmosfera na koncertu bila na standardnom Majinom nivou - luda i nezaboravna. Ipak, Majini fanovi su se pitali gdje je bio 'Gospodin Savršeni', odnosno Šime Elez s kojim su je naši čitatelji snimili na jahti prije pet dana. Uhvatili su kako usidreni kraj Brača izmjenjuju nježnosti.

Ova romansa u trenu je postala goruća tema u Hrvatskoj, a sve se zahuktalo na snimanju Majina spota. Šime je bio glavna muška figura u njenom spotu za pjesmu "Nisam ja za male stvari". Ovaj spot se vrti 12 dana i danima je već prvi u trendingu na YouTubu, a pogledalo ga je oko 390.000 ljudi.