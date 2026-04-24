Maja Šuput otkrila: Nenad i ja nakon razvoda smo još neko vrijeme živjeli zajedno...

Svi su doznali u šestom mjesecu, ja sam se razvela u trećem, a papire sam predala u prvom. Šest mjeseci sam šutjela, priznala je pjevačica Maja Šuput u novom podcastu 'Nema labavo by IN magazin' i time dala do znanja da je njezin razvod od Nenada Tatarinova bio daleko od 'svježe vijesti' kakvom su ga mediji predstavljali.

Njihov se život nije naglo preokrenuo. Nisu se razišli preko noći, niti povukli svatko na svoju stranu. Još su neko vrijeme živjeli zajedno, a to im je pomoglo da cijeli proces prođe mirnije, posebno zbog djeteta.

- Zato što sam i dalje živjela s bivšim mužem. Pa se nije puno život promijenio dok… Sve je normalno bilo. Mi smo i dalje živjeli skupa, samo nismo više bili muž i žena, nego mama i tata - objasnila je.

Tijekom ljeta boravili su u zajedničkoj vili u Istri.

- Onda je krenula meni ljetna turneja, tako da sam ja cijelo ljeto bila na putu. Ali smo imali zajedničku vilu koju smo uzeli u Istri, gdje je on bio s djetetom, a ja sam svaki dan dolazila, odlazila. Imali smo isti krov nad glavom, ali nismo spavali u istoj sobi - rekla je.

Cilj im je bio da njihov sin sve prihvati prirodno i bez pritiska, a takav pristup pokazao se ispravnim jer dijete nikad nije postavljalo pitanja o njihovu odnosu.

- Mi smo samo imali dobar, normalni suživot. Htjela sam da dijete polako shvati… da vidi da odjednom mama i tata ne spavaju u istoj sobi, nego svatko u svojoj. To dijete nikad u životu mene nije pitalo. Nikad, nikad. Dan-danas me nije pitalo zašto mi ne živimo skupa. Nikad - istaknula je.

Vijest o razvodu prošle je godine izazvala velik interes javnosti, osobito jer je par bio u braku šest godina i često su djelovali skladno.

- Život nas ponekad odvede na različite puteve, pa smo tako Nenad i ja odlučili krenuti svatko svojim, no i dalje živimo u obiteljskom ozračju. Razvod je već neko vrijeme iza nas, za nas je to prošlo, svršeno vrijeme te smo ga postigli sporazumno, mirno, bez ikakve drame i suza, više u stilu 'hvala ti na svemu i sretno dalje' - napisala je tad Šuput.

Istaknula je i kako im je njihovo zajedničko dijete najveći prioritet.

- Iz ove ljubavi ostaje milijun prekrasnih uspomena i ono najvažnije, naše dijete zbog kojeg zauvijek ostajemo tim. On je naš zajednički i najveći prioritet, s kojim oboje aktivno sudjelujemo u svakodnevnom životu I dalje smo obitelj, samo u novom obliku, te kao i do sada imamo pozitivnu atmosferu u kojoj naše dijete raste sretno i voljeno. Upravo zbog malodobnog djeteta na ovu temu nismo niti ćemo davati izjave. Molimo za poštivanje naše privatnosti dok nastavljamo s novim poglavljem života. S ljubavlju i osmijehom! - zaključila je pjevačica.