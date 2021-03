Vrckava pjevačica Maja Šuput Tatarinov (41) i njezin suprug Nenad (37) trebali bi dobiti sina u ovom mjesecu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Soba za bebu je spremna u zagrebačkom stanu, a Maja je sada pozirala u svilenom ogrtaču s krznenim detaljima oko rukava te je kosu svezala u kikice.

- A da se danas za promjenu pravim da idem na svirku ili da nisam super mega trudna pa da prošećem jednu od omiljenih cipelica koje čekaju nove dane??? - napisala je u opis objave, a fotkala se pored ormara s hrpom cipela.

Pratitelji su joj pohvalili frizuru, ali i cipele. Pjevačica je nedavno na društvenoj mreži napisala kako je suzila izbor imena za bebu.

- Suzila sam izbor imena na svega tri. Napredujemo. Zapisala sam ih u svoj Majushka dnevnik i zaključala da mi ih nitko ne pročita - napisala je Šuput i poručila obožavateljima neka 'pucaju' svoje prijedloge.

Mnogi su se ubrzo oglasili u komentarima i počeli pisati muška imena ne bi li pomogli Maji u odabiru. Tako su se na listi našli Filip, Noel, Nikolas, Antonio, Dante, Samuel, Ryan...

Maja će se u svakom slučaju odlučiti za strano ime, što je otkrila u intervjuu za IN magazin.

- Strana imena. To čak nije tajna. Jednostavno me domaće ne interesira. Uz Šuput ne ide ništa, ali uz Tatarinov ide sve tako da ćemo uz njegovo razvaliti neko moćno ime. A ne kad dođemo negdje i moj muž onako kaže Nenad. Pa zašto? Tako lijep čovjek s takvim imenom. Smatram da s imenom obilježiš to djetetovo neko razdoblje, tinejdžersko, školsko kad te klinci maltretiraju i više to nije kao nekada. Sad klinci više nisu normalni, tuku se. Zamisli da dam djetetu neko ime da ga uvalim u probleme pa da mi cijeli život govori: 'Jesi li morala?' - ispričala je za IN magazin.