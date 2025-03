Maja Šuput Tatarinov: Ogenj je na Dori imao moju energiju, a Markova pjesma je bila rubna

Pjevačica Maja Šuput Tatarinov osvrnula se na ovogodišnju Doru i otkrila da joj je pobjednik Marko Bošnjak bio jedan od favorita.

- Bio mi je favorit, on i Ogenj, a i Luka je bio super. Taj Ogenj mi je imao tu moju energiju, baš su izgorili, bilo je svih elemenata. A 'Poison cake' mi je bila rubna - i slatka i malo demonska, ne znaš bi li ti se to trebalo svidjeti ili ne, ali sam skužila da mi se sviđa. Tako da ja jesam navijala za maloga - rekla je za IN Magazin.

Foto: Renato Branđolica i Jurica Galoić/HRT

U svibnju će proslaviti šestu godišnjicu braka sa suprugom Nenadom Tatarinovim. Iako su prije vjenčanja već dvije godine živjeli zajedno, priznala je da se njihov život značajno promijenio rođenjem sina.

- Mi smo i prije braka živjeli zajedno dvije godine. Tako da nije se tu meni nešto promijenilo, osim što sam dobila dijete. Taj dio se u braku promijenio jer smo postali više roditelji nego dva bon vivanta koji hedonistički putuju po svijetu i samo razmišljaju koje vino će večeras piti. Samo su se prioriteti promijenili - rekla je pjevačica.

Foto: Instagram

Bliski ljudi ističu kako je suživot s Majom iznimno lagan, ispunjen zabavom i brojnim povlasticama. Pjevačica je istaknula da joj je važno da svi oko nje budu zadovoljni.

- Ja prije svega jako pazim da njima ništa ne fali, da su svi namireni, da je svima dobro i da su svi sretni. A za sebe tražim lojalnost, puno pažnje i nekakav vid asistencije. Ako si ti moj muž, onda računam da ćeš mi pomoći - da ćeš biti s djetetom dok sam ja na putu i pjevam, da ćeš pokupiti haljinu iz kemijske čistionice dok se ja spremam za nastup - objasnila je Maja.

Na Instagramu je prati više od pola milijuna ljudi, a iako svoj privatni život dijeli s javnošću, tvrdi da to ne čini iz marketinških razloga:

- Ma ne radim ja ništa zbog javnosti ili zbog ljudi. Ja sam naprosto ja. To je moj život i nemam problem s tim, ali shvaćam da netko ne želi dijeliti privatnost. Zaista shvaćam. Kužim da postoje ljudi kojima ja nisam jasna, ali što ja mogu, to je njihov problem, moj nije.

Foto: Instagram