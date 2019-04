Maja Šuput zarađuje milijune, a troši ih s dečkom na putovanja

Tata mi je jednom rekao da nikad ne odbijam posao jer je najskuplja ona subota koju sam ostala sjediti kući, davno je rekla Maja Šuput (39). Tog se savjeta drži i danas.

Njen otac Boris Šuput bio je cijenjen menadžer koji je vodio 'pola' estrade, a između ostalog je pomogao vlastitoj kćeri te joj savjetima dao veliki vjetar u leđa na početku karijere, kad joj je to najviše značilo.

POGLEDAJTE VIDEO:

[video: 1205668 / Moćnici estrade: Maja Šuput]

Pjevačica slovi za najbolju zabavljačicu, pa je često pozivaju i na svadbe, gdje svoje vokalne sposobnosti nudi za 6000-8000 eura, kaže nam izvor koji je koristio Majine usluge.

A takvih je prošle godine bilo barem deset.

- Drago mi je što me zovu na svadbe. Neki to ismijavaju jer nitko njih ne zove. Glazba je najvažnija na svadbi i ja uživam u tim nastupima - izjavila je svojedobno Maja.

Foto: Instagram

Kad već ima toliko nastupa u nogama, bilo bi čudno da nije na nekima od njih doživjela i situacije koje i nisu bile ugodne. Postoje glazbenici koji odbijaju pjevati na svadbama, ili otpjevaju samo nekoliko pjesama, ali Maja je više puta naglasila da će prijeći preko svih neugodnosti jer je to posao koji naprosto voli.

- Jednom sam vidjela kako je mladoženja ‘puknuo’ mladenku prije izlaska, bio je mrtav pijan, a jednom su se tata i sin u pet ujutro posvađali i onda je tata išao lupiti sina u glavu, a mama je to vidjela i, da spriječi katastrofu, utrčala je između, tako da je na kraju mama dobila po glavi i lupila je glavom u rub stola. Onda joj je šef sale davao umjetno disanje. Svašta je tu bilo - ispričala je.

Foto: Instagram

Bilo kako bilo, Maja na bini samo što ne spava. Ne računajući svadbe, od travnja prošle godine do danas imala je 60-ak nastupa, koje navodno naplati svaki po barem 5000 eura, pa se dođe do vrtoglava 2,2 milijuna kuna.

Jedan od načina unosne zarade je i odlazak na razne evente, koje ne propuštaju mnoge hrvatske face, a s kojih često objavljuje fotografije. No, kako i sama kaže, to za nju nije pravi posao nego trenuci odmora. Dovoljno je da se popne na binu i otpjeva samo nekoliko pjesama da joj u novčanik kapne gotovo 40.000 kuna.

Shvatila je Maja da se na nastupima dobro zarađuje pa je odlučila okušati se i u drugim biznisima...

Foto: Screenshot/Instagram

Otvorila je firmu Šuput d.o.o., u kojoj je direktor, a bavi se organiziranjem javnih priredbi, koncerata, prodajom ulaznica i svime što pjevačici koristi u svakodnevnom životu. Osim toga, osposobljava žene i muškarce da postanu manekeni, pa nije isključeno da iz Majine radionice uskoro po modnim pistama prošeću vrhunski modeli.

Najviše je zaintrigirala javnost otvaranjem firme Majushka d.o.o., koju je osnovala sa zaručnikom Nenadom Tatarinovim (35) u svibnju prošle godine, a proizvode su predstavili četiri mjeseca nakon.

Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL

U ponudi ima mikrofone raznih boja, šilterice, majice, rokovnike, natikače, a svi su napravljeni s porukom. Natikače s natpisima “Bad bitch” i “Love more” prodaje za 130 kuna. Svaki mikrofon iz projekta Majushka ima snimljenu pozdravnu poruku. Kad se upali, kaže: “Volim te”, a Šuput ih prodaje po cijeni od 365 kuna.

Šilterice koštaju 80 kuna, a najbolje joj prolaze one s natpisom 'Maja do jaja', 'Kad narastem, bit ću Maja Šuput'. Pjevačica je bila i zaštitno lice brenda japanki. Od zarade na toj kampanji platila si je snimanje spota u Brazilu za pjesmu 'Ne lomi mi srce'. Izvor blizak paru izjavio je kako im je to dalo ideju da pokrenu vlastiti brend, Majushku.

Na Adventu su imali i kućicu u kojoj su posluživali hot dogove, sladolede, vrhunska vina i likere, a Nenad nam je ispričao kako od kućice ipak neće puno profitirati. Kad plate najam, radnike, dobavljača hrane i pića, obrtnici budu sretni ako im od Adventa ostane nekoliko tisuća kuna, pa je teško procijeniti koliko je Tatarinov bio objektivan rekavši da od kućice 'nema kruha'. Jer nekome bi to bilo dovoljno. I kako se onda čovjek koji naporno radi i pjeva, a paralelno otvara i druge biznise, ne bi umorio?!

Da joj je potreban odmor, svjesna je i Maja, pa je između mnogobrojnih prošlogodišnjih koncerata bila na čak deset godišnjih odmora. Zlobnici bi rekli kako postoje ljudi koji rade cijelu godinu pa opet nemaju dovoljno da odu ni na jedan, a kamoli na njih deset, ali Maja se time ne zamara. Uostalom, objavljivala je fotografije s gotovo svakog putovanja, pa bi se moglo reći kako su i njeni pratitelji bili s njom na odmoru.

Od trodnevnih do dvotjednih 'izleta', proputovala je Firencu i Capri, Rovinj, Ibizu, Hvar, Dubrovnik, Manos, Mykonos, Bale, Indoneziju i Milan. Za sebe i svoju bolju polovicu birala je pravi luksuz, a samo na hotele potrošila je više od 225.000 kuna. Hvalila se i vrećicama izlazeći iz butika skupih brendova, a jednom je prilikom rekla da na odjeću potroši pravo malo bogatstvo. Ipak, jedno je neosporivo - Maja uvijek izgleda besprijekorno. Haljina, šminka i frizura uvijek su na mjestu, a kako i ne bi bile kad se za nju već 12 godina brine tim od barem osmero ljudi.

Foto: Dalibor Urukalovic/PIXSELL

- Oni su uvijek sa mnom, čak i za nastupe u ‘Supertalentu’, gdje se o izgledu svih drugih sudionika emisije brinu članovi televizijske ekipe. No mi smo odredili da moj styling za svaku emisiju mora biti potpuno drukčiji. Postavili smo si jasne ciljeve i toga se držimo - ispričala je svojedobno. To je vrlo vjerojatno dio nasljeđa njenog oca Borisa, koji je preminuo u listopadu prošle godine.

Naime, kako nam je ispričao Jasmin Stavros, njegov menadžer Šuput brinuo se o svakom detalju.

- O njemu mogu reći samo najbolje. Znam da zvuči kao floskula, ali tako jest. Bio je vrijedan i uvijek je vodio računa da sve štima. Jedan od rijetkih koji su se tako odnosili prema poslu. U to vrijeme nije bilo toliko pjevača, pa je bilo i manje menadžera, ali radio je svoj posao baš onako kako treba. Baš kao pravi profesionalac, bio je prisutan na svakom mojem koncertu i ostajao bi do kraja. Pratio je svaki moj pokret, pazeći da mi se nešto ne dogodi. Divan čovjek, nikad se nismo svađali ili vikali jedan na drugog. Sve smo rješavali razgovorom - prisjetio se Stavros.

Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL

Prema tome modelu očito radi i Maja jer o svojem timu brine se svakodnevno. Tu spada i njen najbolji prijatelj, Modni Mačak Marko Grubnić (37), kojem se uvijek da u ruke, iako je nekad zezne s izborom stylinga, pa bude meta kritika.

- Bilo bi ti puno bolje da se oblačiš sama nego da Marko od tebe radi neku lutku, voštanu figuru. Ne znam ni sama što pokušava, ali pod hitno mora prestati jer više ne sličiš na sebe u tim njegovim kombinacijama - bio je samo jedan od komentara.

Foto: Josip Regovic/PIXSELL

U rujnu prošle godine slomila je kost pokraj malog nožnog prsta, ali nastupe nije otkazala. Marko si je dao truda i njenu nesreću pretvorio u prednost. Uz svaku kombinaciju Maja bi imala posebnu boju gipsa na nozi, koji se uklapao u stil. Pjevačica se navodno u posljednje vrijeme priprema za svoje vjenčanje.

Iako nije htjela otkriti točan datum, prošle je godine dala do znanja kako su svibanj i lipanj idealni mjeseci za svadbu, a šuška se i kako će nagovoriti zaručnika da za kuma uzme njenog najboljeg prijatelja Marka. Jedno je sigurno. Na vlastitoj svadbi se sigurno neće otimati za mikrofon nego će to prepustiti nekome za koga smatra da je sposoban zadovoljiti kriterije svatovske pjevačice.