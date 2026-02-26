Maji se možda više sviđa Karlo, a Nuša je promijenila ploču

U novoj epizodi 'Gospodina Savršenog' u središtu pozornosti našli su se Nuša i Petar, čiji je zajednički dan iznjedrio iskrene razgovore o godinama, zrelosti i onome što je uistinu važno u potrazi za ljubavlju. Nuša, koja je do sada bila sklonija mlađim partnerima, doživjela je preokret u svojim uvjerenjima, otkrivši potpuno novu dimenziju odnosa sa starijim muškarcem

Spoj koji je za Nušu trebao biti samo još jedno upoznavanje pretvorio se u intimnu ispovijest koja joj je promijenila perspektivu. Priznala je kako nikada prije nije imala priliku provoditi vrijeme sa starijim muškarcem te se uglavnom vodila popularnom uzrečicom "mlađe je slađe". Međutim, vrijeme provedeno s Petrom poljuljalo je te temelje.

"Sada sam malo to promijenila", otkrila je Nuša tijekom spoja. "Mislim da je ogromna prednost da je muškarac zreo i da smo poprilično na istom nivou, jer žene brže odrastu." Upravo je ta potreba za dubljim, smislenijim razgovorom ono što je nedostajalo u njezinim dosadašnjim iskustvima. "Sviđa mi se to da mogu s njim razgovarati o ozbiljnim temama, jer to sam tražila kod, sad znam, nezrelih muškaraca", dodala je, jasno dajući do znanja da je Petar u njoj probudio želju za zrelijim pristupom vezi.

Ono što je Nušu najviše iznenadilo jest kako je Petar uspio iz nje izvući stranu osobnosti koju ni sama nije često pokazivala. Dok su je drugi doživljavali kao zabavnu i ponekad neozbiljnu, Petar je u njoj prepoznao i potaknuo onu zreliju stranu. "Nisam dvolična osoba, nego samo imam više lica u sebi. Samo je pitanje s kim ću imati kakvu masku", objasnila je. U Petrovom društvu osjetila je slobodu da bude svoja, ali na jedan drugačiji, ozbiljniji način.

"Petar je izvadio iz mene skroz drugo lice, drugu dušu. Nisam se upoznala još u takvom smjeru, ali drago mi je da se to desilo", priznala je, ističući kako je s njim razgovarala kao da ga poznaje cijeli život. Taj osjećaj ugode i prirodnog tijeka razgovora potvrdio je i sam Petar, koji je primijetio njezinu ozbiljniju stranu. "Dopustila si mi da upoznam neku drugu, ozbiljniju stranu, gdje nije sve samo smijanje, već i normalan, zreo razgovor", rekao joj je.

"Petar je baš džentlmen, a Karlo se čini kao nezreo muškarac. To su sve cure primijetile, samo su neke to prihvatile, a neke ne", zaključila je Nuša.

Nakon što je pozvao Maju na spoj, Karlo je odlučio iznenaditi je romantičnom vožnjom kočijom, stvorivši tako atmosferu kao iz bajke koja je potaknula otvaranje i dovela do dubljeg upoznavanja.

Spoj koji je započeo kao romantično iznenađenje, brzo se pretvorio u priliku za iskren razgovor. Maja je priznala kako je Karlo ugodno iznenadio. "Sviđa mi se ovaj Karlo, a ne neki kojeg sam ja zamislila u svojoj glavi", otkrila je, aludirajući na to da je otkrila njegovu nježniju i dublju stranu. Potaknut intimnom atmosferom, Karlo ju je upitao što ju je u životu oblikovalo u osobu kakva je danas.

Maja je tada otvorila dušu i progovorila o teškom djetinjstvu i vršnjačkom nasilju koje je doživjela. "Bila sam dosta drugačija kao dijete, mršava, imala sam kratku kosu i nisam voljela što imam kovrčavu kosu", započela je svoju priču. "Uvijek su me zezali radi fizičkog izgleda u osnovnoj školi. To me iskreno baš promijenilo", priznala je Maja, dodavši kako je tada čvrsto odlučila da nikada neće vrijeđati nekoga zbog fizičkog izgleda.

Na spoju su Karlo i Maja pronašli zajednički jezik u humoru. Njihova energija bila je toliko zarazna da se i sam Karlo jedva uspijevao suzdržati. "Ne znam kad sam zadnji put imao ovakav spoj da jednostavno ne mogu doći do zraka od smijeha", priznao je Karlo. "Probao sam u nekim trenucima biti stvarno ozbiljan da popričamo malo ozbiljnije, ali to je s njom jednostavno nemoguće."

Maja se složila, opisujući njihov dan kao devedeset posto smijeha. "Više ne znam ni što smo pričali jer smo se samo smijali jedno drugome i ta luda energija samo je prštala na sve strane. S njom je baš zabavno", rekla je. Čini se da je upravo ta kombinacija ranjivosti i nevjerojatne zabave stvorila posebnu vezu između njih dvoje.

"Malo sam sada u nekoj zbrci. Već mjesec dana upoznajem Petra i sad je ovo bio neki bum i nagli prijelaz, ali ugodan prijelaz mogu reći", zaključila je Maja.

