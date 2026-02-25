Obavijesti

VELIKA PROMJENA

Novi timovi u 'Savršenom'! Cure više ne igraju po istim pravilima

Foto: rtl

Veliki tulum na bazenu mogao bi otkriti nove simpatije i iznenađujuće iskrice. Uz sunce, kupanje i koktele, pojedine dame neće moći skinuti pogled s Karla i Petra, a past će i prvi zagrljaji

U vili Gospodina Savršenog kreće idući ciklus natjecanja, a djevojke čeka promjena kojoj se nisu nadale – mijenjaju svoje timove i sele se u nove vile! Ta promjena se nekima sviđa, dok je druge dame nikako ne odobravaju. Pravila igre su se promijenila i djevojke na svakom koraku komentiraju novonastalu situaciju.

Foto: RTL

„Sviđa mi se što smo dobile ovu priliku“, zahvalne su neke.

Foto: rtl

„Jako puno promjena u jako malo vremena i malo sam zbunjena“, dodaje druga dama.

Veliki tulum na bazenu mogao bi otkriti nove simpatije i iznenađujuće iskrice. Uz sunce, kupanje i koktele, pojedine dame neće moći skinuti pogled s Karla i Petra, a past će i prvi zagrljaji. Jedna djevojka neće moći sakriti da je brzo zaboravila Karla i spremna je potpuno se posvetiti Petru.

„Znam da sam mu zanimljiva jer i na cocktail-partyjima očima traži mene. Shvatila sam to, i druge cure su shvatile. Mislim da je samo čekao priliku da može razgovarati sa mnom“, poručit će.

Foto: rtl

„Ne bih rekla očajnički, ali dosta je skretala pažnju na sebe“, komentirat će suparnice ovaj razvoj situacije.

Ipak, jedna će djevojka određene situacije protumačiti kao provokacije i pokazati svoju ljutnju te napustiti party. Što se krije iza svega?

Dan će završiti zajedničkom večerom od koje će svatko probati izvući najbolje za sebe i izboriti se za pažnju.

Foto: rtl

„Vidim da je prazan stolac pored njega i ja ću tu sjesti. Možda neki dodiri ispod stola...“ poručuje jedna samouvjerena kandidatkinja.

„Čudna atmosfera... Totalno neprirodna situacija. Sjedimo, gledamo tko će prvi i kako će krenuti taj razgovor“, dodaje druga.

Petar i Karlo naći će se na pravom ispitivanju, a neka će pitanja biti itekako škakljiva. Koje će djevojke dobiti neočekivanu priliku za razgovor nasamo?

Foto: rtl

A kad emocije ponesu, i djevojke se neće suzdržavati od međusobnog kritiziranja. Jedna kandidatkinja posebno je na tapeti ostalih.

Nova epizoda 'Gospodina Savršenog' na rasporedu je večeras od 21.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata ranije na platformi Voyo.

