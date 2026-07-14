Majka Daveigh Chase: 'Moja kći je imala vrijedne nekretnine'

Daveigh Chase, glumica koja je glumila u filmu 'Krug' i posudila glas Lilo u crtiću 'Lilo i Stitch', preminula je prošlog mjeseca u dobi od 35 godina, a sada njezina majka, Cathy Chase, tvrdi kako je glumica iza sebe ostavila nekretnine u vrijednosti od 400 tisuća dolara te ona sada traži da je sud imenuje upraviteljicom imovine svoje preminule kćeri, prenosi Page six. Prema dostupnim dokumentima, Cathy Chase vjeruje da Daveighin otac, John Schwallier, živi na Filipinima s nepoznatom adresom, ali da također ima nekretnine u Las Vegasu.

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U izvješću medicinskog istražitelja okruga Los Angeles, koji je Page six prenio prošli mjesec, kao Daveighin primarni uzrok smrti naveden je AIDS. Također navedena je uporaba više supstanci u kratkom vremenskom razdoblju. Bivša dječja zvijezda nije imala djece i nikada se nije udavala, no njezin navodni dečko, Roy Hernandez, pokrenuo je GoFundMe kampanju kako bi joj pomogao da 'pronađe utjehu i mir' u posljednjim danima prije smrti.

- Daveigh Chase, moja djevojka, oduvijek je bila svjetlo u mom životu. Mnogi je poznaju kao talentiranu glumicu iz djetinjstva iz filmova 'Lilo & Stitch', 'Spirited Away' i 'Donnie Darko'. Ali iza kulisa, suočila se s više nego dovoljno teškoća - napisao je Hernandez u online kampanji.

Foto: Twitter/Jeremy Meeks

Daveighin bivši menadžer, John Ryan, kasnije je pozvao obožavatelje da ne doniraju Hernandezu nakon što je njegov apel za pomoć postao viralan.

- Navodno je muškarac koji tvrdi da je njezin 'dečko', a za kojeg nitko od nas prijatelja ili njezine obitelji nije čuo, osnovao GoFundMe u 'njeno ime i ime njezine obitelji' te ju je postavio kao organizatoricu - rekao je Ryan za The Post.

Ryan, koji je bio menadžer pokojne glumice dugi niz godina, također je tvrdio da je u trenutku smrti imala 'milijune' od tantijema u nepreuzetim preostalim čekovima.