Objavili su uzrok smrti Daveigh Chase, zvijezde horora 'Krug'

Dječja zvijezda Daveigh Chase preminula je sredinom lipnja u dobi od svega 35 godina. Proslavila se kao djevojčica Samara iz horora 'Krug' te je dala glas Lilo i Disneyjevom crtiću 'Lilo i Stitch', a sada su službeni dokumenti otkrili uzrok njezine prerane smrti.

Kako prenosi Mirror, prema izvještaju, zvijezda je preminula od posljedica AIDS-a, te je mrtvozornik naveo kako je smrt bila 'prirodna'. U izvještaju su kao značajan faktor koji je pridonio smrti navedeni i drugi problemi, uključujući kroničnu zlouporabu više vrsta supstanci.

Sporna kampanja za donacije

Ranije se oko njezine smrti oglasio i njen dečko Roy Hernandez. On je prvotno za medije izjavio kako je glumica preminula od meningitisa i 'nekoliko ozbiljnih infekcija krvi', no njezino stvarno zdravstveno stanje nije spomenuo. Nekoliko dana prije njene smrti je Hernandez pokrenuo i spornu GoFundMe kampanju, navodno kako bi pokrio troškove njezinog liječenja. U međuvremenu je njegova objava izazvala brojne sumnje...

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- Iza scene, suočila se s više poteškoća nego što je zaslužila. Nakon teškog djetinjstva i bolnog prekida odnosa s obitelji, Daveigh je bila zlostavljana i borila se pronaći sigurnost i sreću u Los Angelesu. Kad smo se upoznali, obećao sam da ću je štitit i pružiti joj ljubav i utjehu koju zaslužuje - napisao je te dodao kako se njezino stanje pogoršalo te da joj je dijagnosticiran meningitis.

- Njezino stanje je postalo kritično, a liječnici su mi rekli da joj možda nije ostalo mnogo vremena. Sve što je ikad željela bilo je mjesto gdje bismo mogli živjeti zajedno, osjećati se sigurno i biti sretni. Sada, više nego ikad, želim joj pružiti taj osjećaj doma i mira u njezinim posljednjim danima - napisao je.

No nakon tužne vijesti o njezinoj smrti, oglasili su se i njoj bliski ljudi s potpuno drugačijom pričom. Njezin bivši menadžer i dugogodišnji prijatelj, John Ryan, javno je pozvao obožavatelje da ne doniraju novac spornoj kampanji, tvrdeći da njezina 'ostavština ima i više nego dovoljno sredstava za plaćanje kremacije'.

U oštroj izjavi za Deadline, Ryan je dodatno diskreditirao Hernandeza, naglasivši da njezin otac, John Schwallier, "nikada nije potpisao nikakvu papirologiju kojom bi ovlasti prenio na tog takozvanog dečka".

- Taj GoFundMe novac ne ide ni za kakve troškove vezane uz Daveigh. Ja, njezin otac, njezin ujak i svi mi bliski prijatelji koji smo je poznavali desetljećima potičemo ljude da ne doniraju na toj stranici. Čovjek koji iznosi te tvrdnje doveo ju je u bolnicu u užasnom stanju i nikome iz obitelji nije javio dok nije preminula, kako bi mogao kontrolirati narativ i cijelu priču - stoji u priopćenju koje baca sjenu na Hernandezove namjere.

Put od holivudske nade do tragičnog kraja

Daveigh Chase svoju je glumačku karijeru započela krajem devedesetih, a već na samom početku ostvarila je zapažene uloge u kultnom filmu "Donnie Darko" te kao glas glavne junakinje Chihiro u engleskoj sinkronizaciji Oscarom nagrađenog animea "Spirited Away". Svjetsku slavu stekla je 2002. godine dvostrukim uspjehom: kao glas Lilo u animiranom hitu "Lilo i Stitch" te kao Samara Morgan u hororu "Krug", ulozi koja je postala dio popularne kulture. Kasnije je imala i zapaženu ulogu u HBO-ovoj seriji "Big Love".

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Unatoč ranom uspjehu i očitom talentu, u godinama koje su prethodile njezinoj smrti suočavala se sa značajnim osobnim problemima. Njezin život obilježila je borba s ovisnošću, beskućništvo i česti problemi sa zakonom. Njezina majka, Cathy Chase, otkrila je medijima da kćer nije vidjela od 2019. godine te da su njezini problemi s drogom navodno započeli 2016. nakon nesreće na motociklu. Ta izjava u suprotnosti je s tvrdnjama njezinog oca, koji je rekao da su problemi s ovisnošću počeli mnogo ranije, još kad je imala samo 13 godina.

*uz korištenje AI-ja

